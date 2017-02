Franck Delapersonne investi par le FN pour les législatives dans la Somme

Le comédien Franck Delapersonne est le premier candidat investi par le Front National dans la Somme. Il se lance dans la course pour la première circonscription, face à Stéphane Decayeux (LR), Pascale Boistard (PS) et François Ruffin (Picardie Debout).

Le vice-président du Front National, Florian Philippot est venu en personne dans la Somme, à Oresmaux, ce samedi pour investir Franck Delapersonne. Le comédien, acteur de cinéma, de théâtre et de télévision a choisi de faire campagne sous l’étiquette FN pour les législatives de juin 2017 dans la première circonscription de la Somme.

"Franck Delapersonne est un avocat du peuple" - Florian Philippot

Et cette candidature est à prendre au sérieux assure Florian Philippot. "Franck Delapersonne est investi dans la circonscription où se trouve Whirlpool, cette usine va être délocalisée en Pologne et c’est un vrai scandale mais le gouvernement ne fait rien. Je suis persuadé que les Français veulent tourner la page du vieux système UMP-PS, des Macron et Fillon, et qu’ils vont vouloir s’offrir des députés qui sont des avocats du peuple, Franck Delapersonne en fera partie" explique le vice-président du FN.

Un acteur au Front National, un « événement »

L’arrivée de l’acteur sous l’étiquette FN est un "événement" d’après les cadres du parti. "Il y a quelques semaines il était encore derrière Jean-Luc Mélenchon, rappelle Florian Philippot, il vient du monde de la culture qu’on disait très éloigné de Marine Le Pen, c’est faux".

D’après le numéro deux du Front National, le comédien veut apporter un "souffle nouveau" à la politique, en refusant de "voir partir des emplois, de voir notre pays piétiné avec une petite caste qui décide à sa place".