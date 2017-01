François Commeinhes élu président de la Communauté d'Agglomération du Bassin de Thau

François Commeinhes, le sénateur maire LR de Sète a été élu président de la Communauté d'agglomération du bassin de Thau. Il était opposé au maire socialiste de Frontignan, Pierre Bouldoire.

Il a suffi d'un seul tour jeudi soir à Mèze pour élire le président de la nouvelle Communauté d'Agglomération du bassin de Thau. Elle est issue de la fusion entre la communauté de communes du Nord bassin de Thau (CCNBT) et la communauté d'agglomération du Bassin de Thau (Thau Agglo).

François Commeinhes, le sénateur maire de Sète et actuel président de Thau Agglo a été élu avec 28 voix sur 50 , contre 21 à Pierre Bouldoire , le maire socialiste de Frontignan. Le 3e candidat, le FN Gérard Prato n'a obtenu qu'une seule voix.

"Ce ne sont pas des résultats qui correspondent aux engagements qui m'avaient été donnés. Le manque de courage en politique est terrible . Quand le mensonge est présent comme ça au sein d'une assemblée, ça veut dire qu'il est présent aussi entre certains membres de l'assemblée et la population et là, c' est terrible " Pierre Bouldoire .

La nouvelle communauté d'agglo du bassin de Thau devient la deuxième plus grosse intercommunalité de l'Hérault après celle de Montpellier. 125 000 habitants, 14 communes.

Jeudi soir à Mèze, plusieurs centaines de conchyliculteurs du bassin de Thau ont interpellé les élus et le nouveau président par la voix de Philippe Ortin, le président de la section régionale conchylicole. Ils ont demandé de nouveaux travaux pour assurer la pérennité de leur activité tout au long de l'année.

"On a voulu rappeler que les conchyliculteurs représentent 500 entreprises et 3000 emplois. On a moins de poids économique que le tourisme mais on compte. On veut pouvoir travailler normalement toute l'année. Ca fait 3 fois en 4 mois qu'on doit faire qu'on ne peut plus vendre . Il faut qu'on ait un excellent milieu pour consommer des huitres" . Philippe Ortin