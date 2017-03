François Fillon fait le plein à Micropolis Besançon

Salle comble ce mardi pour François Fillon à Besançon. Près de 3000 sympathisants sont venues à Micropolis encourager le candidat Les Républicains à la présidentielle malgré ses déboires judiciaires.

Comme au Trocadéro, les drapeaux bleu-blanc-rouge étaient de sortie ce mardi à Micropolis Besançon. Près de 3000 sympathisants sont venus assister au meeting de François Fillon en dépit de ses démêlés judiciaires qu'une trentaine de personnes ont rappelé à l'entrée du site avec le traditionnel concert de casseroles qui accompagne les déplacements du candidat Les Républicains à la présidentielle.

A travers son discours, ce dernier s'est montré pugnace en enfourchant ses chevaux de bataille traditionnels, celui notamment du travail trop taxé. "Si je suis élu, je baisserai dès le 1er juillet 2017 les cotisations salariales, ce qui augmentera le salaire", a-t-il promis. Mais il aussi innové en défendant "la création d'établissements scolaires publics ou privés indépendants et innovants dans les zones de revitalisation rurale et les zones urbaines sensibles."

Tout le monde a le droit de faire des bêtises"-Hugues, retraité de 63 ans

Parmi ses soutiens, beaucoup de têtes blanches. Hugues 63 ans est venu de Montferrand-le-Château. "_Tout le monde a le droit de faire des bêtises, on lui pardonne et on est à fond derrière lui" assure le retraité. Moins nombreux, les jeunes comme Constance 21 ans, qui a fait la route depuis Lyon. Cette étudiante en droit dénonce "un véritable complot"_ pour nuire à son champion. Elle y croit encore et veut se battre jusqu'au bout.

Les derniers sondages donnent toujours François Fillon troisième, loin derrière Marine le Pen et Emmanuel Macron. "Mais il va remonter" s'enflamme Nadine qui a fait le chemin depuis St-Point dans le Haut Doubs. Et la réponse est toujours la même : "les sondages, on a bien vu ce que ça donnait avant la primaire."