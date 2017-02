François Fillon, victime d'un putch démocratique selon la présidente basque de son comité de soutien

Corinne Martineau n'y va pas par 4 chemins ! Pour elle, le candidat de la droite à la présidentielle a été victime ces deux dernières semaines d'une cabale. Il s'est excusé, elle lui apporte une fois de plus son soutien. Elle était en direct ce mardi matin l'invitée de France Bleu Pays Basque.

Corinne Martineau a été convaincue ( si besoin en était) par son candidat à la présidentielle. François Fillon s'est expliqué lors d'une conférence de presse ce lundi sur l'affaire des emplois présumés fictifs de sa femme et de deux de ses enfants. La présidente du comité de soutien sur la côte basque, était "sûre que cette explication serait donnée." Elle garde confiance en l'homme et son programme. Un programme "élaboré par la société civile, insiste-t-elle.... pas un programme élaboré sur un coin de table comme celui de Macron. C'est un programme solide qui sera porté par un homme solide".

L'affaire Pénélope

Sur l'affaire Pénélope, Corinne Martineau reconnait que ça peut choquer beaucoup de monde. Mais elle pense, qu'à présent, ces méthodes sont révolues et croit qu'à l'avenir, tous ceux qui les ont appliquées vont changer. "Cet épisode est vraiment malheureux, il est vrai, pour la démocratie. Il faut que ces méthodes s'arrêtent. C'est lui qui a été sur la sellette, ça aurait pu être un autre. Il s'est expliqué." Fin de l'affaire à ses yeux.

Est-il bien placé maintenant pour demander aux Français de se serrer la ceinture ?

Oui, mais avec cette affaire, François Fillon est-il bien placé maintenant pour demander aux Français de se serrer la ceinture ? Quand on lui pose la question, Corinne Martineau répond clairement : "François Hollande a amené la France droit au mur. La France ne peut se construire sur le rêve que François Hollande avait donné à ses militants. Il faut tout remettre à plat, changer de cap et demander des efforts à tous." L'honnêteté de François Fillon n'est pas remise en cause, assure encore son soutien. "Il a fait travailler sa femme et ses enfants dans un contexte légal, assène Corinne Martineau . Les salaires perçus par ses proches sont, certes, des sommes qui peuvent choquer ( ceux qui travaillent 8h par jour pour le SMIC) mais il en a pris conscience". Et de conclure : "on ne va pas non plus passer 6 mois là dessus !

"On ne va pas non plus passer 6 mois là dessus !"

"Ce qui intéresse les Français c'est de savoir si leur enfants auront du travail, martèle Corinne Martineau ... "Comment ils seront défendus, soignés. Il reste 2 mois avant le premier tour de la présidentielle, on n'a pas de débat de fond. On a essayé de faire un putsch pour enlever la démocratie et que la population qui vote à droite n'ait plus de candidat.", conclut-elle.

L'ITW en intégralité de Corinne Martineau Partager le son sur : Copier