Frédérique Gerbaud réélue sénatrice de l'Indre

Alors que les grands électeurs quittent un à un la grande salle de la préfecture de l'Indre, Frédérique Gerbaud reçoit les félicitations de quelques maires. A l'issue du second tour de l'élection sénatoriale, la sénatrice sortante est reconduite dans ses fonctions avec plus de 46% des voix.

"Je vais poursuivre mon travail et rester présente sur le terrain. Le confinement a créé de la distance entre les gens, ils ont encore plus besoin de proximité" martèle la sénatrice, élue d'abord suppléante de Louis Pinton en 2014 et qui lui a succédé à sa mort en 2016.

Deux dossiers prioritaires : la santé et la sécurité

Frédérique Gerbaud assure avoir deux priorités : le renfort des effectifs de police à Châteauroux et le dossier de la santé publique "avec une vigilance toute particulière pour l'hôpital du Blanc". La sénatrice tiendra toujours sa permanence ouverte au public : "J'ai peur qu'avec le Covid, on risque à nouveau de distendre les relations entre les personnes. Il faut que la démocratie continue. On a encore plus besoin de proximité. Plus que jamais dans ces périodes il faut rester en proximité, pour aider les gens".

Les Indriens ont donc désigné deux femmes pour siéger au Sénat, Nadine Bellurot et Frédérique Gerbaud. "J'ai été, en 2016, la première femme sénatrice de l'Indre. Deux femmes, c'est très bien. Depuis quatre ans que j'exerce mon mandat, je n'ai jamais senti de misogynie. On fait souvent des clichés et notre élection montre aujourd'hui que les clichés ne sont pas de mise" conclut la sénatrice.