Guéret : Mokrane appelle ses voisins à voter

À moins de deux semaines du premier tour de l'élection présidentielle, rencontre avec les habitants du Brésard, à Guéret. Une zone qui fait partie des 1.300 quartiers prioritaires de la politique de la ville.

C'est par sa fenêtre que Mokrane s'adresse parfois à ses voisins. "Cela m'arrive de faire du porte-à-porte. Je parle des candidats, de leur programme. Mais je constate une dépolitisation de la société, il y a un analphabétisme politique", analyse-t-il.

Mokrane s'intéresse donc de près à la présidentielle. Pourtant, n'ayant pas encore obtenu la nationalité française, ce Kabyle, en France depuis 20 ans, ne pourra pas voter. "Je participe à la campagne car cela m'intéresse, ça me tient à cœur. Je veux du nouveau pour la France", explique-t-il.

L'abstention en guise d'expression

Mokrane interpelle une de ses voisines qui ne votera pas. "Vous sortez de la vie sociale. Il faut s'y intéresser", lance-t-il. "De toute façon, les candidats ne font pas ce qu'ils disent", réplique Elvira.

Dans ce quartier, le taux de chômage atteint les 29%, deux à trois fois plus que la moyenne nationale. Bakary n'ira pas voter non plus. "Nous on vit la misère, les candidats ne nous ressemblent pas", lance-t-il.

Un quartier prioritaire pour la politique de la ville

La zone d'Albatros à Guéret a été inscrite en 2014 sur la liste des quartiers prioritaires pour la politique de la ville. "Ici, le revenu médian est de 9.000 euros", rappelle Thomas Bourdeau, directeur de l'association de quartier Oasis.

"Depuis 20 ans, les politiques ne se sont pas saisis de cette problématique. Getthoïser des gens, cela crée des tensions. Et cette tension remonte dans les urnes. De nombreux habitants me disent qu'ils voteront donc Marine Le Pen", assure-t-il.