Municipales à Guéret : "le seul renouvellement c'est nous" explique le colistier de Marie-Françoise Fournier

Novice en politique, Marie-Françoise Fournier a réuni sur sa liste "Partageons notre avenir, avançons ensemble pour Guéret", 27,70% des suffrages exprimés, lors du 1er tour des municipales à Guéret. Elle est arrivée en deuxième position, derrière la liste conduite par Eric Corréia. "Faire campagne, c'est un travail de longue haleine", explique Guillaume Viennois, colisitier de Marie-Françoise Fournier. On n'a pas attendu le 1er tour, voire le second pour être au contact des Guérétois. C'est la force de notre liste, tous nos colistiers dans leur quotidien que ce soit professionnel, associatif, familial sont au contact et à l'écoute des Guérétois".

On fait confiance aux Guérétois

Pas de réunions publiques, de portes à portes, ni de tractages sur les marchés, "c'est une campagne un peu particulière, explique le colistier de Marie-Françoise Fournier, mais je crois que les Guérétois ne sont pas dupes. Ils savent qu'il ne suffit pas de multiplier les annonces et les promesses quelques semaines avant une échéance. Donc, on va continuer comme nous sommes, sur le terrain à développer notre programme. Le contact n'a pas été rompu, on continue d'être à l'écoute des Guérétois. Je crois que si les gens, les électeurs veulent aujourd'hui un vrai renouvellement et le seul renouvellement possible c'est notre liste, notre programme et bien il faudra aller voter".

Aucune fusion possible

Thierry Delaître, le chef de file de la liste "Un nouveau souffle pour Guéret" souhaitait fusionner sa liste avec celle de Marie-Françoise Fournier, mais elle a décliné son offre. "Dès le départ, explique Guillaume Viennois, nous avons mis en avant une éthique, une façon de voir la politique au sens noble du terme. Nous avons été contacté par la liste de Thierry Delaître, mais je crois qu'il faut rester cohérent vis à vis des électeurs , les respecter et ne pas faire de calcul arithmétique. Il y a des listes avec qui il était impossible de fusionner, les listes qui sont arrivées 1er et 3e, il y a des élus sortants qui ne sont plus d'accord mais qui ont été au commande pendant des années. Et sur la liste de Thierry Delaître, il y a des responsables de mouvement politique proche de la majorité présidentielle. Notre éthique, c'est d'être pour les Guérétois de manière indépendante, transparente et honnête".