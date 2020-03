Haute-Vienne : à Saint-Junien les bureaux de vote sont prêts pour accueillir sans risque les électeurs

Pour le premier tour des municipales de ce 15 mars il a fallu s'organiser dans les communes pour suivre les préconisations du gouvernement et protéger les électeurs et les assesseurs de l'épidémie du coronavirus. A Saint-Junien en Haute-Vienne ce sont 8400 électeurs qui sont appelés aux urnes et dans les dix bureaux de vote de la commune tout est fait pour éviter la promiscuité. "Les électeurs peuvent être rassurés et venir voter en toute sécurité" tient à préciser Stéphanie Fourgeaud, la directrice générale des services à la mairie de Saint-Junien

Un marquage au sol pour diriger les électeurs

Un nouveau cheminement a été mis en place avec un sens de circulation et un marquage au sol. Des barrières ont aussi été installées pour se diriger dans le bon sens "Ils rentrent par une porte et sortent par une autre porte quand c'est possible" explique Pascal Rateau, en charge du service des élections à Saint-Junien. C'est le cas dans la majorité des bureaux de vote de la commune, sinon le système de barrières permet de délimiter le flux entrant du flux sortant.

Des lingettes désinfectantes pour les stylos

Il a aussi été conseillé aux mairies d'espacer les isoloirs d'un mètre mais ce n'est pas forcément pas facile à appliquer vu la taille de certains bureaux de vote. A Saint-Junien on a choisi de tourner les isoloirs vers les murs ce qui permet de préserver la confidentialité, d'éviter de fermer les rideaux et donc de les toucher. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition des électeurs à l'entrée et à la sortie des dix bureaux de vote et pour ceux qui auraient oublié leur stylo, il y en aura mais avec des lingettes pour les désinfecter.