Elections européennes 2019 : "Les députés élus doivent faire le service après-vente", estime Hedia Nasraoui

Hauts-de-France, France

Plus d'un Français sur deux est allé voter ce dimanche, le taux de participation, historiquement haut, s’élève à 50,12%, contre 42,43% il y a cinq ans. Hedia Nasraoui, la directrice du Centre Europe Directe des Hauts de France, cela veut dire qu'il y a regain d'intérêt pour l'Union européenne : "on l'a senti ces dernières semaines en allant à la rencontre des Picards. On a compris que, premièrement, l'Europe est utile pour nous, et puis le revers de la médaille, c'est qu'on a aussi compris que s'il fallait taper fort pour donner des signaux aux formations politiques, il fallait voter massivement. Et on voit les résultats ce matin".

Le Rassemblement National, arrivé largement en tête dans la région, avec des scores plus élevés qu'au niveau national, conforte sa position chez nous, mais "il y a un effort de pédagogie à faire pour expliquer ce que vaut un vote RN. Sur les cinq dernières années on n'a pas vu de décision, ni un présence forte dans les dossiers. Le service après-vente pour la dernière mandature des élus RN ne nous éclaire sur rien".

Les gens ne comprennent pas l'Europe

Le reproche ne date pas d'hier, mais il est toujours d'actualité : le fonctionnement de l'Union européenne serait trop complexe, trop éloigné de nous. Un argument balayé par Hedia Nasraoui : "ce n'est pas si complexe si on se donne la peine de comprendre l'Europe, mais elle ne fonctionne pas comme l'Assemblée nationale. Il y a des compromis, plusieurs formations peuvent travailler ensemble. Les gens ne le savent pas suffisamment."

Une poussée verte

Les partis écologistes ont créé la surprise, en France mais aussi en Allemagne, en Belgique en Irlande ou en Finlande. Une "poussée verte" que Hedia Nasraoui explique par les marches pour le climat, organisées partout en Europe."Il y a une prise de conscience, explique-t-elle, et quand on explique les choses, que les gens savent où va leur voix, les votes sont clairs. On a beaucoup parlé des gilets jaune,s mais de la Suède jusqu'en Méditerranée, les européens ont beaucoup marché pour le climat, les jeunes en particulier."

Et après?

Le défi pour le centre Europe Directe des Hauts de France est maintenant de continuer à parler d'Europe aux Français. Pas facile en dehors des périodes électorales, "d'abord les députés élus doivent réellement faire le service après-vente, ils doivent revenir sur le terrain et expliquer leurs actions. Et les formations politiques en France doivent arrêter, au niveau local, régional et national, de s'attirer les mérites des projets et dire quand c'est l'Europe qui l'a fait, ne pas hésiter à le dire. Il faut faire plus de pédagogie, expliquer l'Europe et la rapprocher des citoyens."

Écoutez Hédia Nasraoui, la directrice du Centre Europe Directe des Hauts de France Copier

Les résultats département par département dans les Hauts-de-France

Les résultats en France

Le Rassemblement national est arrivé en tête des élections européennes en France ce dimanche, avec 23,3 % des voix selon les résultats définitifs communiqués par le ministère de l'Intérieur. La République en marche arrive derrière, à 22,4%. Les écologistes, troisièmes, sont à 13,47%.

à lire aussi Élections européennes : le Rassemblement national en tête devant La République en marche, percée des Verts

Les résultats en Europe