"Il faut élargir le rassemblement autour de la majorité présidentielle" dit le sénateur drômois Bernard Buis

Bernard Buis, sénateur LREM de la Drôme et membre du comité de soutien à Emmanuel Macron, ne fait pas de triomphalisme ce lundi matin après la réélection du président de la République. Il sait qu'il faudra "rassembler". Il était notre invité sur France Bleu Drôme Ardèche.

Comment Emmanuel Macron peut-il rassembler cette France qui semble plus fracturée que jamais ?

Bernard Buis :Aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est que, grosso modo, un gros tiers des électeurs a voté pour Emmanuel Macron, un petit moins d'un tiers pour Marine Le Pen et puis, un tiers de Français ont choisi l'abstention ou le vote blanc ou le vote nul. Donc, effectivement, maintenant, l'enjeu de ce nouveau quinquennat, ça va être de travailler ensemble pour avoir un progrès social important que les Français n'ont pas senti, je le pense, au niveau de ce premier mandat. Même si le pouvoir d'achat a globalement augmenté et je pense que ça a été l'enjeu de cette élection présidentielle : il a augmenté mais il n'a pas été ressenti.

Pourquoi les Français percevraient-ils les améliorations s'ils ne les ont pas ressenties avant ?

Bernard Buis :Je pense qu'on a peut-être fait des erreurs de communication. Lorsqu'on supprime la taxe d'habitation, qui représente un gain de pouvoir d'achat grosso modo de 800 euros en moyenne pour les Français, et lorsqu'on supprime 5 euros pour l'APL, vous avez vu ce qu'il en était ? Les 5 euros pour l'APL, on en parle encore. Par contre, la suppression de la taxe d'habitation de 800 euros, on n'en parle plus. Donc, je pense qu'on a peut être fait des erreurs stratégiques de communication et là dessus, il va falloir mieux communiquer et mieux associer les Français aux décisions qui sont prises au niveau national.

En Drôme Ardèche, Emmanuel Macron a perdu 29.000 voix par rapport à 2017, ça ne sent pas très bon pour LREM pour les législatives...

Bernard Buis : Les législatives, c'est une autre élection. Jusqu'à maintenant, les Français ont toujours donné une majorité au président de la République élu sur les législatives qui suivaient. On veut donner quand même les moyens au président d'appliquer son programme. Alors après, en Drôme-Ardèche comme en France, le score de Marine Le Pen a fortement augmenté. Est ce qu'il sera important au niveau des élections législatives? Je ne sais pas. Moi, ce que je constate, c'est que lorsqu'on fait campagne, lorsqu'on est sur le terrain, on voit des personnes qui discutent, on voit des personnes qui échangent. Et étrangement, sur cette campagne, le Front national était peu présent, mais on l'a vu à certains endroits. Par contre, les autres partis politiques, et je parle des partis politiques traditionnels, ont été étrangement absents.

Selon un sondage Ipsos Sopra Steria, 56% des Français veulent qu'Emmanuel Macron perde ses élections législatives, ça vous préoccupe?

Bernard Buis : C'estsûr que ça m'inquiète, ces Français qui voudraient entre guillemets avoir une cohabitation dès maintenant. Aujourd'hui, le rassemblement autour de la majorité présidentielle est très large. Je pense qu'il va encore s'élargir dans les jours qui arrivent. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, la France est coupée en trois. Nous avons un grand parti central. Nous avons d'un côté l'extrême droite, de l'autre côté, l'extrême gauche. Les Français ont montré qu'ils préféraient l'original à la copie. Ils ont voté plutôt pour Marine Le Pen que pour Valérie Pécresse. Ils ont voté plutôt pour Jean-Luc Mélenchon que pour Anne Hidalgo. Et donc, aujourd'hui, il faut que ce grand parti central rassemble, au-delà peut être de ce qu'il a rassemblé au cours des cinq années précédentes.

Vous habitez sur la troisième circonscription de la Drôme. La gauche est très forte sur cette circonscription. Le RN est puissant sur la circonscription de Montélimar. est-ce que vous vous dites : on va perdre des députés en juin ?

Bernard Buis : Peut être que la République en marche perdra des députés, mais la grande majorité présidentielle, je pense, en gagnera. Je suis assez optimiste sur les élections législatives. Une élection en cache une autre. Le travail de terrain m'importe. Je pense que nos députés sur le terrain ont fait du très bon travail, ont été appréciés. J'en veux pour exemple que sur le canton du Diois, en tant que conseiller départemental, j'ai été élu au premier tour il y a moins d'un an avec quasiment 60%. Et au premier tour, Jean-Luc Mélenchon faisait 50% sur le même canton avec les mêmes électeurs. Donc, le travail de terrain a montré ses fruits et je pense que nos députés ont montré qu'ils pouvaient travailler aussi bien à l'Assemblée que sur le terrain. Et donc, je suis assez confiant pour eux.

