Il y aura un candidat Rassemblement national aux élections municipales de mars 2020 à Pau

Le délégué départemental du Rassemblement national François Verrière l'a annoncé ce samedi matin. La liste ne sera pas forcément constituée que de militants RN et ses candidats entreront en campagne en janvier.

Pau, France

Si l'objectif officiel est de gagner la mairie de Pau, le délégué départemental du Rassemblement national François Verrière et Julien Odoul, membre du bureau national du RN en visite à Pau ce samedi concèdent que le RN cherche surtout à s'implanter localement en vue de "la reine des élections" : les présidentielles de 2022.

Partout où nous avons été élus, notre politique fonctionne.

François Verrière s'est donc "mis au travail pour construire une liste crédible" de 49 noms et trouver un candidat pour les élections municipales de mars 2020. "Partout où nous avons été élus en 2014, notre politique de proximité, de sécurité et de baisse de la fiscalité fonctionne", affirme Julien Odoul, qui cite les exemples d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) et de Fréjus (Var).

Lors de ces dernières élections municipales, la liste RN est arrivée quatrième à Pau avec 6,7% des voix.

Le parti ne souhaite néanmoins toujours pas communiquer le nombre de ses militants dans les Pyrénées-Atlantiques, qui sont selon François Verrière "plus nombreux que [les journalistes] le pensent, mais moins nombreux qu'[il] l'aimerait".