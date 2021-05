Il y aura finalement sept listes pour les élections régionales dans les Hauts-de-France

Pour les élections régionales dans les Hauts-de-France il y aura finalement sept listes. Les candidats avaient jusqu'à ce lundi 17 mai à midi pour s'enregistrer. Les élections régionales se tiennent les 20 et 27 juin 2021.

Les élections régionales se tiendront les 20 et 27 juin 2021. Dans les Hauts-de-France, sept candidats sont déclarés. Les candidats avaient jusqu'à ce lundi 17 mai à 12 pour s'enregistrer. Voici dans l'ordre d'attribution des panneaux d'affichage, fixé conformément au tirage au sort qui s'est tenu en préfecture du Nord ce lundi 17 mai. A titre de comparaison, neuf listes s’étaient portées candidates pour les élections régionales de 2015.

Une région fière forte et rassemblée – Tête de liste : José EVRARD Lutte ouvrière – Faire entendre le camp des travailleurs – Tête de liste : Eric PECQUEUR Une région qui vous protège avec Sébastien Chenu – Tête de liste : Sébastien CHENU Pour le climat, pour l’emploi avec Karima Delli. Union de la gauche et des écologistes – Tête de liste : Karima DELLI Se battre pour vous ! – Tête de liste : Xavier BERTRAND Face à l’inefficacité de l’État, une seule solution : une France fédérale ! - Tête de liste : Alexandre AUDRIC Hauts-de-France unis – Tête de liste : Laurent PIETRASZEWSKI

Cette année, 60 % des conseillers régionaux sortants sont à nouveaux candidats. Concernant les candidats et la moyenne d'âge, 14% des candidats sont âgés de 18 à 30 ans, 60 % de 30 à 60 ans et 26% de plus de 60 ans.