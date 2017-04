Ils n'ont raté aucune élection : en Haute-Vienne des maisons de retraite s'organisent pour emmener voter les résidents

Si beaucoup de personnes âgées à mobilité réduite préfèrent voter par correspondance ou par procuration, il y en a aussi qui souhaitent glisser elles-mêmes leur bulletin dans l'urne. C'est pourquoi en Haute-Vienne plusieurs établissements vont mettre en place des navettes comme à Isle ou Châlus.

A "la Résidence fleurie" à Isle, un établissement pour personnes âgées, un minibus emmènera les résidents qui le souhaitent jusqu'aux bureaux de vote de la commune. C'est d'ailleurs la municipalité qui met le véhicule à leur disposition. " C'est un peu une expédition et un événement pour eux" explique Joëlle Penot, la directrice de la résidence "On les aide à accomplir leur devoir de citoyen, un devoir auquel ils tiennent"

Paroles d'électeurs de 89 ans... et plus

Marcel , bientôt 96 ans, a toujours voté : "Je serai républicain jusqu'au bout, j'ai une opinion et je veux la donner". Et comme il y aura un minibus je vais profiter de l'occasion". Solange, une octogénaire ira aussi voter et ce n'est pas la première fois qu'elle profite du véhicule collectif "On y va tous en même temps c'est plus agréable". et Hubert, 89 ans, renchérit "ça nous fait une sortie, on voit du monde"

"Nos résidents sont particulièrement intéressés par l'élection cette année", le directeur de l'EHPAD de Châlus.

A Châlus aussi un minibus emmènera les résidents de l'EHPAD, l'établissement pour personnes âgées ou dépendantes, les jours d'élections jusqu'aux bureaux de vote. Ils devraient être une vingtaine sur les 123 résidents que compte l'EHPAD à en profiter et pour le directeur David Penneroux."On a plus de demandes qu'il y a 5 ans. Ce sont des personnes qui s’intéressent à travers les médias à la campagne électorale et on a aussi des groupes de paroles avec notre psychologue où toutes les questions y compris les élections sont abordées".

"Ce n'est pas parce qu'on est une personne âgée qu'on n'est plus un citoyen et comme nos résidents ont entre 80 et 95 ans ils sont particulièrement attachés et encore plus les femmes au droit de vote" conclut David Penneroux. A Limoges la ville propose aussi une navette pour emmener voter les résidents des 4 maisons de retraite de la ville mais elle procède au préalable à un recensement car s'il n'y a pas de demande, elle ne se déplacera pas.

Et à Tulle ce sont les taxis et les ambulanciers qui proposent d'emmener les personnes à mobilité réduite jusqu'aux bureaux de vote moyennant la somme de 7 euros aller retour. Sept sociétés de taxis ou ambulances se sont proposées dans la ville.