Indre : meeting de Marine Le Pen et manifestation contre le « Fhaine »

Marine Le Pen a fait un meeting de campagne à Déols samedi 11 mars 2017 dans l’après-midi. Des opposants en ont profité pour faire une contre-manifestation, le matin même à Châteauroux.

Discours antisystème et pari sur la ruralité. La candidate du Front national à l’élection présidentielle 2017 a adapté ses propos lors de sa réunion publique du 11 mars au Mach 36 à Déols, répétant ses thèmes habituels pour les fidèles, et séduisant les incertains en évoquant les commerces fermés dans les villes rurales et les déserts médicaux.

1.500 personnes venues d’au moins neuf départements ruraux

La salle n’était pas pleine. Sur les 2.000 places demandées, alors que la salle a une capacité de 3.000 places, toutes n’étaient pas occupées. Les hommes du Front national estiment à « un petit 2.000 » le nombre de personnes dans le public, probablement plutôt vers les 1.500. Venus de l’Indre, du Cher, descendus de neuf cars, immatriculés en Corrèze, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Vendée et Vienne.

Des militants issus de zones rurales, séduits par le discours de Marine Le Pen sur leurs départements, commencé un quart d’heure avant la fin. La candidate a dénoncé la «mauvaise mondialisation» qui provoque la «désertification».

Châteauroux a payé un lourd tribut à ce phénomène de globalisation stérile. Elle fait partie des 15 villes les plus désertifiées, avec un taux de vacance commerciale de 10 à 15 %. (…) Est-il normal d’avoir plus de mal à obtenir un rendez-vous chez un (médecin, ndlr) généraliste en 2017 qu’il y a 20 ans ?" – Marine Le Pen, candidate Front national

A la fin du meeting, les militants sont convaincus.

Il faut retrouver la France qu’on a connue, les commerces, le travail" – Michel, un Tourangeau venu assister au meeting

Le meeting de Marine Le Pen commence dans l'Indre, devant moins de 2.000 personnes. #FN #Presidentielle2017 pic.twitter.com/eskcCd0H39 — France Bleu Berry (@FB_Berry) March 11, 2017

La faute au « Système »

En plus de ces thèmes habituels – fermeture des frontières, sortie de l’espace Schengen, lutte contre l’insécurité – la candidate Front national s’en est largement prise au «Système», les grandes entreprises, les politiques de droite et de gauche, les médias, etc.

Le Système veut ainsi toujours plus d’Union européenne, parce que l’Union européenne veut toujours plus de mondialisation. Et la mondialisation veut toujours plus d’immigration" – Marine Le Pen

Et en a profité pour attaquer longuement ceux qu’elle juge être les candidats du « Système », ses deux principaux rivaux selon les sondages, Emmanuel Macron et François Fillon, qui subiraient des pressions de grands entrepreneurs, de banques et d’institutions.

Les intérêts économiques de ces grandes puissances sont en jeu alors là elles ont décidé de s’installer au pouvoir. Monsieur Macron et Monsieur Fillon ne sont que des marionnettes entre leurs mains, tout juste bonnes à réciter la leçon" – Marine Le Pen,

Face à eux, et sous les cris de «Marine, présidente» et de «On est chez nous», l’héritière se dit «libre», «je n’ai de compte à rendre à personne», «je suis dans cette élection au service des Français uniquement».

Les militants contre le FN et la corruption tapent sur des casseroles devant le Palais de justice à Châteauroux avant le meeting de MLP pic.twitter.com/GbXc5JjhWz — France Bleu Berry (@FB_Berry) March 11, 2017

Marine Le Pen ne parle pas des affaires… les contre-manifestants, oui

Pas un mot au sujet des soupçons d’emplois fictifs au Parlement européen. Affaire dans laquelle deux membres du parti ont été mis en examen. Affaire dans laquelle Marine Le Pen a refusé de se rendre au rendez-vous donné par le juge d’instruction, vendredi 10 mars, dénonçant sur France Bleu Berry une « opération politique ».

A chaque militant rencontré lors du meeting, France Bleu Berry a demandé ce qu’il pensait de cette attitude face à la justice, alors que la candidate défend une justice «tolérance zéro» dans son programme de campagne. La réponse adhère au discours du parti : un questionnement sans cesse du calendrier de la justice. « Pourquoi ça arrive maintenant, alors que c’est une vieille affaire ? », s’interrogent-ils tour à tour. Encore un coup du « Système ».

Le matin, devant le Palais de justice de Châteauroux, plus de 60 contre-manifestants ont dénoncé ce comportement, et plus globalement le « Fhaine » et la corruption des élus. Des militants du collectif Nuit debout, de la France insoumise, du NPA, d’En Marche ! et des citoyens non-encartés ont attaché des pancartes et des draps au palais : «Marre des pilleurs d’Etat », « Stop corruption ».

Nous on passe devant la justice quand on vole un paquet de pâtes. Il n’y a pas de raison que des gens qui détournent des centaines de milliers d’euros n’aient rien. Je trouve ça aberrant" – Sabrina, une militante de la France insoumise

D’autres s’interrogent sur le programme économique de Marine Le Pen, promise au second tour de la présidentielle selon les sondages. Un programme qui « mène le pays à la catastrophe ». D’autres encore sur sa vision de la France. « La France aux Français, c’est ridicule. Si ce n’est qu’une question de couleur de peau, c’est revenir 200 ans en arrière. »