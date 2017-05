INFO FRANCE BLEU | Election présidentielle : une poignée de radiés de Strasbourg pourront voter ce dimanche

Radiés des listes électorales par la mairie, une cinquantaine de Strasbourgeois ont obtenu gain de cause devant le tribunal d'instance. Ils pourront voter au second tour de la présidentielle ce dimanche, grâce au travail acharné de deux avocats qui ont plaidé la négligence de la part de la mairie.

Ils avaient appris la nouvelle devant les urnes : radiés des listes électorales par la mairie, une cinquantaine de Strasbourgeois ont obtenu gain de cause devant le tribunal d'instance ce vendredi. Ils pourront voter au second tour de la présidentielle ce dimanche, grâce au travail acharné de deux avocats au barreau de Strasbourg, Maître Sandra Isly, elle-même radiée, et maître François Stehly, qui ont plaidé la négligence de la part de la mairie. 15.000 personnes étaient concernées, dont 2.000 qui n'avaient pas signalé leur changement d'adresse.

Comment un tel revirement de situation est-il possible ? Au lendemain du premier tour, une partie des radiés décident de constituer un collectif, un collectif qui bénéficie de l'assistance des deux avocats. Ces derniers décident de se concentrer sur une cinquantaine de dossiers, ayant tous avec le même profil : des Strasbourgeois qui ont déménagé, mais sans quitter la ville.

La mairie aurait pu retrouver les adresses

Les avocats s'appuient sur la circulaire suivante : avant de radier un électeur, les autorités compétentes doivent s'assurer par tous les moyens que la personne ne réside plus dans la commune. Or, la mairie aurait pu facilement se rendre compte que ces personnes étaient toujours là, si elle avait été fouiller dans les tiroirs de l'administration fiscale et des impôts locaux. Il y a donc bien eu négligence avérée de la part de la mairie.

Si vous êtes concernés, n'hésitez pas à contacter les avocats via la page facebook "Les radiés de Strasbourg" ou à vous rendre à la mairie.