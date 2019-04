Ingrid Levavasseur, candidate aux municipales à Louviers ou Pont-de-l'Arche

Pont-de-l'Arche, France

Ingrid Levavasseur réfléchit sérieusement à être candidate aux élections municipales de 2020, dans l'Eure. Rien n'est arrêté, mais la jeune femme de 31 ans, qui a tourné le dos au mouvement des gilets jaunes, mais "ne regrette rien", devrait, après avoir renoncé à présenter une liste aux élections européennes, "c'était trop court en terme de temps pour avoir le budget et le programme" se lancer dans la bataille des municipales, "peut-être à Pont de l'Arche, voire dans la ville la plus proche Louviers" a-t-elle annoncé ce lundi matin au micro de France Info. où elle a aussi annoncé la création de Racines positives, une association pour venir en aide aux familles monoparentales.

J'estime qu'il faut s'insérer dans la démocratie et ça commence par là" - Ingrid Levavasseur

Dans un communiqué de presse, Ingrid Levavasseur détaille qu'Éclosion démocratique sera présente à chaque échéance électorale à partir des municipales de 2020 et se battra pour la fin des injustices sociales, pour la lutte contre les inégalités territoriales, pour l’égalité femmes-hommes, pour une Europe forte et solidaire, pour une démocratie pour tous avec tous, pour une transition écologique efficace.

"Les municipales, c'est quelque chose de beaucoup plus palpable et à portée de main, entre Louviers et Pont-de-l'Arche, mon cœur balance" indique Ingrid Levavasseur, interrogée par France Bleu Normandie,"Pont-de-l'Arche, parce que j'y habite et Louviers, parce que j'y ai passé mon enfance et mon adolescence". Louviers où Ingrid Levavasseur se verrait bien tête de liste Éclosion démocratique, "pourquoi pas" répète-elle, pour succéder à François-Xavier Priollaud.

Le maire socialiste de Pont-de-l'Arche, Richard Jacquet, confirme qu'il a rencontré Ingrid Levavasseur à plusieurs reprises, "la dernière fois, c'était vendredi après-midi", précise l'élu socialiste. Ingrid Levavasseur est archépontaine et, poursuit Richard Jacquet, "nous avons des relations cordiales".

Ingrid Levavasseur sera-t-elle en position éligible à Pont-de-l'Arche ? "On n'en en pas là", répond Richard Jacquet, "il faut qu'elle mûrisse un certain nombre de choses de son côté, moi aussi certainement, et il faut qu'on soit d'accord sur un projet". Il leur reste un peu moins d'un an pour trouver un terrain d'entente.