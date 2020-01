Municipales : plus qu'un mois pour vous inscrire sur les listes électorales

SI vous voulez voter aux prochaines municipales des 15 et 22 mars, vous devez vous dépêcher. Vous n'avez plus q'un mois pour vous inscrire sur les listes électorales, ces listes seront closes le vendredi 7 février 2020.

