INVITÉ - Lionel Tardy, député LR de Haute-Savoie, chargé du numérique dans l'équipe de François Fillon

Dans 20 jours, nous serons appelés aux urnes pour le 1er tour de la présidentielle. François Fillon a-t-il des chances de figurer au second tour ? L'ancien premier ministre plafonne actuellement à 17 % dans les sondages en 3ème position.

Lionel Tardy est un homme de l'ombre dans la campagne de François Fillon. Le député Les Républicains de Haute-Savoie, fidèle de l'ancien premier ministre, figure dans le premier cercle de l'organisation de la campagne électorale. Il s'occupe du numérique. Une compétence qu'il a acquise par sa profession d'informaticien mais aussi par son intérêt pour les réseaux sociaux. Toutes les semaines, le député se rend au QG de François Fillon pour nourrir le site internet, la page facebook, alimenter les élus et les militants avec des argumentaires pour qu'ils les partagent ensuite sur leurs propres réseaux Twitter et Facebook. Et pour Lionel Tardy, pas de doute, son candidat a toutes les cartes en main pour être au second tour : "On a le budget, on a le candidat, on a le programme, à nous d'expliquer tout ça sur le terrain et, à la fin, ça paiera"

ECOUTER : l'Itw en intégralité de Lionel Tardy, député LR de Haute-Savoie (durée : 5'23)