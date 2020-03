La maire de Roches en Creuse raccroche : "Je me suis dit qu'au bout de 40 ans, c'était largement suffisant"

Dernière ligne droite pour Sylvie Martin. Après 40 ans passés à la tête de la commune de Roches, elle a décidé de raccrocher définitivement son écharpe de maire. Son interview est à retrouver ici.

Une décision facile à prendre

Sylvie Martin n'est pas candidate à sa succession. Elle a pris sa décision il y a deux ans déjà. "J'ai prévenu mon conseil municipal que j’arrêtais. Ils (les élus) voulaient que je continue, mais si on continue, on ne s'arrête jamais. Je me suis dit qu'au bout de 40 ans c'était largement suffisant ." Au fil des ans, Sylvie Martin a vu son rôle de maire évoluer. "_Depuis qu'on parle de simplification administrative, ça devient de plus en plus compliqué. C'est impressionnant maintenant quand on veut faire quelque chose, c'est très, très compliqué, les autorisations à droite à gauche, et partout des dossiers à n'en plus finir. Quand ont arrive à un résultat positif c'est bien, mais quand on nous dit non à la fin, c'est découragean_t".

Une retraite bien méritée

Il reste encore trois semaines à Sylvie Martin avant de raccrocher son écharpe de maire. Et après ? "Après je vais pouvoir profiter de ma retraite ! Et puis, je fais partie d'associations, je vais enfin pouvoir participer un peu plus. Je serai certainement sollicitée par le nouveau maire et par les conseillers. Si je peux les aider, je les aiderai. Mais je m'en vais sereine, et c'est bien".