Jean-François Casalta : "Ajaccio est une ville qui se meurt, si elle n'est déjà morte"

Corse, France

Jean-François Casalta veut sortir Ajaccio de l'impasse. Impasse, un mot qu'il assume, même si la ville a gagné plus de 3 000 habitants ces dernières années (sa population avoisine aujourd'hui les 71 000 habitants), même si des entreprises s'y installent (en tout cas en périphérie), même si le chômage est en baisse depuis 2015 (7, 2 % de la population actuellement contre, à titre d'exemple, 8,8 % à Bastia).

Les dizaines de milliers de mètres carrés de surfaces commerciales en plus ont vidé le centre, la ville de sa substance

"Impasse oui, parce que notre vision n'est pas essentiellement démographique. On ne veut pas qu'Ajaccio devienne la banlieue de Baleone, une cité dortoir. Et l'avocat ajaccien de poursuivre : Oui, le chômage baisse, comme ailleurs. Que des entreprises s'installent en périphérie, ce n'est pas forcément une bonne chose. Les dizaines de milliers de mètres carrés de surfaces commerciales en plus ont vidé le centre, la ville de sa substance. Ça n'échappe à personne, vous voyez un moral en berne, une ville déserte, des commerces qui ferment par dizaines, une activité économique qui n'est plus soutenue par rien, excepté par des croisiéristes. C'est une ville qui se meurt, si elle n'est déjà morte".

Ce PLU, c'est un document qui a essentiellement une vision démographique, qui ne respecte pas les ESA (espaces stratégiques agricoles), qui fait encore une fois la part belle aux promotions...

Jean-François Casalta s'en est aussi pris vertement au projet de Plan Local d'Urbanisme porté par l'équipe de Laurent Marcangeli. "On nous paye de mots, dit-il. Dans tous les secteurs importants, la situation de la ville s'est considérablement dégradée (...) C'est malheureusement aujourd'hui un état qui est proche d'un état catastrophique. Alors quand on nous dit que demain tout ira bien, on a du mal à y croire. Ce PLU, c'est un document qui a essentiellement une vision démographique, qui ne respecte pas les ESA (espaces stratégiques agricoles), qui fait encore une fois la part belle aux promotions, qui a pour ambition de construire dans les dents creuses - quelle horrible expression ! comme si on considérait Ajaccio comme une mâchoire cariée".

Après les critiques les propositions, même si, estime Jean-François Casalta, l'heure est tout d'abord au constat. L'avocat plaide pour une vision globale d'Ajaccio, en complémentarité avec la CAPA. "Il y a aussi des projets-phares qui doivent enfin sortir de terre comme la citadelle, "nous voulons en faire un théâtre à ciel ouvert". "Surtout, défend le candidat nationaliste, ne pas copier ce qui se fait ailleurs, et qui souvent se fait mal. Il faut se servir de nos propres forces pour en faire des richesses".