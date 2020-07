Jean-François Fountaine officiellement réélu maire de La Rochelle

Jean-François Fountaine est officiellement maire de La Rochelle depuis ce samedi matin. Il a été réélu lors de la séance d'installation du conseil municipal. Pas de surprise, pas d'effusion de joie dans son camp non plus mais une voix de plus que prévue en sa faveur, un membre de l'opposition ayant voté pour lui : "plaisant, c'est beaucoup d'émotion" reconnaît le maire qui veut maintenant "se mettre au travail pour La Rochelle et les Rochelais".

"Un maire de sable"

Une chose est sûre, cette voix inattendue ne vient pas des Falornistes, les dix se sont abstenus. Leur chef de file a livré un discours toujours un peu amer après sa défaite : "n'oubliez jamais monsieur le maire que 5 électeurs sur 6 que vous croiserez en ville n'ont pas voté pour vous. Vous êtes un maire de sable car votre légitimité repose sur du sable et j'espère pour les Rochelais que vous obtiendrez rapidement votre légitimité". Olivier Falorni qui n'a pas précisé s'il siégerait au conseil municipal où s'il resterait uniquement député et donc l'homme d'un seul mandat.

La voix supplémentaire est celle d'un des quatre écologistes menés par Jean-Marc Soubeste. Une deuxième force d'opposition qui se veut _"constructive et participative,_explique Eric Pasquier, on veut siéger dans un maximum de commissions, d'instances et s'il faut s'opposer, on s'opposera".

Un maire de la nuit et des maires de quartier

Le maire a aussi présenté ses adjoints, une équipe "largement renouvelée avec beaucoup de jeunesse mais aussi des gens qui ont de l'expérience en politique mais pas auprès de moi comme Catherine Benguigui, adjointe à la culture." La nouveauté, c'est un maire de la nuit, Christophe Bertaud en charge de "tout ce qui passe une fois que le jour tombe dont l'éclairage public". Il y aura aussi quatre maires de quartiers. Autre changement : Catherine Léonidas devient première adjointe tout en conservant la délégation aux sports qu'elle avait lors du précédent mandat. Marylise Pagnet-Fleuroux, l'ancienne première adjointe préfère se consacrer à l'agglomération.