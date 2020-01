Jean-luc Léger, candidat à la mairie d'Aubusson

Un candidat de plus dans la bataille des municipales à Aubusson. Jean-Luc Léger, Conseiller Départemental PS et président de la Communauté de Communes Creuse Grand Sud mène une liste d'ouverture pour emporter la mairie.

Aubusson, France

La ville d'Aubusson suscite bien des appétits. Jean-Luc Léger confirme qu'il se verrait bien à la tête de la ville sous-préfecture de la Creuse.

Il l'a annoncé officiellement lors de ses vœux à la population de Saint-Marc-à-Loubaud, commune dont il est actuellement le maire.

"Une liste d'ouverture, avec des gens de Gauche et de Droite"

Jean-Luc Léger est professeur d'Histoire-Géographie au lycée Pierre Bourdan à Guéret. Il est aussi chef de file de l'opposition PS au Conseil Départemental de la Creuse, et président de la communauté de communes Creuse Grand Sud, collectivité qui englobe Aubusson.

"Ce ne sera pas une liste étiquetée PS, précise Jean-Luc Léger, mais une liste d'ouverture avec des gens de Droite comme de Gauche. Elle s'appellera " Rassemblés pour Aubusson".

"Le travail est déjà bien avancé, il nous reste encore une dizaine de noms à trouver pour la rendre complète."

Pourquoi Aubusson ? la réponse en direct sur France Bleu Creuse

Pourquoi se lancer à la conquête d'Aubusson alors que Jean-Luc Léger est conseiller départemental du canton de Felletin ? On peut supposer que celui qui dirige la com de com Creuse Grand Sud va tenter de jouer le rôle de fédérateur face à des candidats très marqués: Michel Moine , maire sortant qui brigue un 4° mandat, et Jean Auclair ex-député de la Droite Républicaine soutenu par la présidente du Département Valérie Simonet.

Jean-Luc Léger expliquera ses motivations ce lundi 6 janvier à 8H10 sur France Bleu Creuse et France 3.

Aubusson , ville sous-préfecture perd des habitants, elle reste endettée et a peu d'espace pour aménager de nouvelles zones résidentielles. Elle reste un véritable terrain d'enjeux politiques. Jean-luc Pissaloux, professeur de Droit à Sciences-Po Lyon est aussi candidat. Il a été le premier à se déclarer, et comme les autres prétendants, il mène lui aussi une "liste d'ouverture"