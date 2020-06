Jean-Luc Léger, candidat aux municipales à Aubusson : "passons à autre chose"

Catherine Debaenst, Michel Moine ou Jean-Luc Léger, lequel de ces candidats sera le prochain maire d'Aubusson ? Au soir du 1er tour, c'est Jean-Luc Léger qui a viré en tête. Et il appelle les électeurs à le rejoindre au second tour.

Avec 36,64% des suffrages exprimés, la liste "Rassembler pour Aubusson" conduite par Jean-Luc Léger est arrivée en tête au soir du 1er tour des élections municipales. Le candidat voit dans ce résultat, l'envie de tourner la page des Aubussonnais. "Vous avez 77% des électeurs du 1er tour qui n'ont pas voté pour lui (Michel Moine). Cela dit, en matière électorale il faut être prudent. Rien n'est jamais joué jusqu'au soir du dépouillement. Mais vous savez, moi je fais pas campagne contre quelqu'un. Je fais campagne pour Aubusson. Je me garde bien de la campagne de caniveau dont on est victime. On me trouvera pas la dedans. J'ai envie de proposer mon programme, notre méthode, notre équipe, ma personnalité et puis voila c'est tout".

Transformer l'essai

La dynamique du 1er tour peut-elle jouer en faveur de Jean-Luc Léger le 28 juin ? Le candidat reste prudent. "Au sortir de ces 3 mois pratiquement entre confinement et de déconfinement, on ne savait plus trop j'imagine, ni les électeurs ni les candidats où on pouvait en être ? L'impression que j'ai, que je sens autour de nous, c'est qu'on retrouve cette belle dynamique qui s'était créé autour de nous avant le 1er tour. Maintenant il faut transformer l'essai, et moi j'invite vraiment les citoyens, s'ils veulent que les choses changent, à voter pour notre liste. Le vote utile c'est désormais le vote "Rassembler pour Aubusson".

L'enjeu est de taille, il faut tourner la page

Le 1er tour a été marqué par une forte abstention. Jean-Luc Léger espère que les abstentionnistes du 15 mars vont revenir aux urnes. "Le 28, l'enjeu est important. J''appelle à une forte participation au second tour des élections municipales. Passons à autre chose. On voudrait veut réconcilier la politique et la morale. Aubusson a besoin d'être apaisée".