Jean-Luc Léger veut devenir maire d'Aubusson

L'actuel président de la communauté de communes Creuse Grand Sud quitte le village de Saint-Marc-à-Loubaud où il est élu depuis 31 ans. Il rêve aujourd'hui de prendre la tête d'Aubusson, et veut mener une liste ouverte baptisée "Rassembler pour Aubusson."

La rumeur courait depuis quelques semaines et Jean-Luc Léger y met fin: Oui , il est bien candidat à la mairie d'Aubusson. Un choix que l'actuel maire de Saint-Marc-à-Loubaud explique sur France Bleu Creuse.

Retrouvez ici son interview en intégralité :

"Je suis né à Aubusson, j'y ai passé une partie de ma scolarité, et ma vie a glissé progressivement à Aubusson parce que je suis devenu président de Creuse Grand Sud en 2016, la communauté de communes dont le siège se trouve dans cette ville !" explique le candidat

"C'est aussi une décision collective, car des aubussonais sont venus me voir pour me demander d'incarner un nouveau choix, car les choix qui se présentaient à eux ne leur allaient pas. Ils viennent chercher quelqu’un qui a su fédérer au sein de la communauté de communes. Je suis un homme de gauche, mais j'ai fait la démonstration que je pouvais travailler avec des hommes et des femmes de gauche, de droite, ou du centre."

Face à Michel Moine et Jean Auclair

Jean-Luc Léger sera notamment face à deux fortes personnalités politiques de la Creuse: Michel Moine, le maire sortant qui brigue un 4° mandat et Jean Auclair, ex-député de la Droite Républicaine, soutenu par la présidente du département.

Deux élus confrontés à la justice: Michel Moine mis en cause dans l'affaire de Faux en écriture à la communauté de communes Creuse Grand Sud, et Jean Auclair pour des fautes présumées dans la gestion de son commerce de bétail.

"Je me garderai bien de parler de mes adversaires, je signerai avec mes co-listiers une charte éthique. Il faut tourner une page à Aubusson, mais il faut respecter les décisions de chacun." précise sobrement Jean-Luc Léger

Jean-Luc Pissaloux, professeur de Droit à Sciences-Po Lyon est également candidat.

Le soutien du député LREM de la Creuse

L'actuel chef de file de l'opposition PS au Conseil Départemental reçoit le soutien de Jean-Baptiste Moreau, député En Marche de la Creuse.

En plein débat sur la réforme des retraites, l'élu socialiste assume sans souci ce soutien, et promet qu'il y'en aura d'autres issus de sa famille politique, comme celui de Jean-Jacques Lozach, sénateur PS de la Creuse

"Apaiser le climat"

Jean-Luc Léger veut mener une liste réunissant des personnes de gauche et de droite intitulée "Rassembler pour Aubusson"

"Je propose la même union sacrée qu'à la communauté de communes, la situation d'Aubusson demande de l'apaisement. Les habitants sont meurtris. Il faut apaiser le climat, arrêtons les petites affaires qui défraient la chronique chaque semaine dans la presse."

"On ne promet pas de faire des miracles, la situation financière d'Aubusson n'est pas catastrophique mais reste tendue. Il faut faire un plan d'investissements pluri-annuel pour rénover la mairie, le cinéma, le réseau électrique."

"Ce n'est pas si simple, ceux qui disent qu'il y aura une usine de 100 personnes sont des menteurs, je crois plus a la multiplication des petites unités."

Jean-Luc Léger promet d'aller à la rencontre des habitants d'Aubusson en faisant du porte-à-porte pour sa campagne électorale.