PORTRAIT - Jean-Luc Mélenchon, le dissident de la gauche

"Le résultat annoncé depuis le début de la soirée n'est pas celui que nous espérions", déclare Jean-Luc Mélenchon le 23 avril 2017. Il vient d'apprendre qu'il ne sera pas au second tour de l'élection présidentielle, malgré les espoirs suscités par sa campagne. L'homme politique se classe quatrième du premier tour, derrière François Fillon avec 19,58 % des voix. Il refuse ensuite de se rallier à l'actuel président de la République, indiquant simplement qu'il ne voterait pas pour l'extrême-droite au second tour.

Jean-Luc Mélenchon lors de sa campagne pour l'élection présidentielle en 2017 © AFP - DENIS MEYER / HANS LUCAS

Le résultat de la campagne de 2017 est difficile à admettre pour celui qui se présentait alors pour la deuxième fois à l'élection présidentielle. Mais l'extrême-gauche n'avait pas connu un tel score depuis trente-cinq ans. Le leader de La France Insoumise remet donc ses crampons pour 2022, convaincu qu'il peut rassembler les électeurs de gauche et dit ne s'être jamais "senti si prêt à gouverner".

Entre-temps, la figure de l'extrême-gauche a connu quelques déboires dont le fameux cri de colère "La République, c'est moi !" adressé aux forces de l'ordre venu faire une perquisition à son bureau. Une polémique qu'il a tenté de tourner à son avantage, en la transformant en slogan. Il en a notamment fait des T-shirt et des sacs lors de sa campagne.

Socialiste pendant plus de trente ans

Il faut dire que Jean-Luc Mélenchon, né à Tanger au Maroc, en 1951 est connu pour son caractère plutôt trempé. Dès son plus jeune âge, il milite et s'engage lors du mouvement des lycéens de mai 1968 puis au sein de l'organisation étudiante UNEF (Union nationale des étudiants de France) en 1969 lors de sa licence en philosophie et en lettres modernes. C'est à ce moment là qu'il s'engage politiquement en ralliant l'Organisation internationale communiste (OCI), une organisation trotskyste, dont il dirige le bureau de Besançon.

Issu d'une famille qui n'a aucun lien avec la politique, Jean-Luc Mélenchon exerce différents métiers avant de s'engager. À l'image de son père, contrôleur des postes mais aussi fondateur de la première station de radio de Tanger, il se fait journaliste et correcteur en imprimerie. Puis à l'image de sa mère institutrice qui, divorcée, arrive en 1962 avec son fils âgé de 11 ans en France, il enseigne le français pendant quelques années dans un lycée professionnel.

Jean-Luc Mélenchon aux côtés de Lionel Jospin le 8 juin 1996 © AFP - THOMAS COEX

C'est en 1977 que débute sa carrière politique. Il abandonne le communisme pour devenir membre du Parti socialiste, auquel il restera engagé pendant plus de 30 ans. Lors de l'élection de François Mitterrand en 1981, Jean-Luc Mélenchon soutient farouchement le premier président de gauche. Il est ensuite le plus jeune sénateur de France en étant élu à 35 ans sénateur de l'Essonne entre 1986 et 2000, puis entre 2004 et 2010. Entretemps, il occupe le poste de ministre délégué à la formation professionnelle sous le gouvernement Jospin, entre 2000 et 2002. Mais l'époux d'une bibliothécaire, Bernadette Abriel, fait partie des socialistes radicaux, "l'aile gauche" du parti qui fustige la "gauche molle". Il finit par quitter le PS en 2008 pour fonder le Parti de gauche. Il est élu député européen en 2009, poste qu'il occupera jusqu'en 2017.

La "révolution citoyenne"

En 2012, ce père d'une fille nommée Maryline se présente à l’élection présidentielle pour la première fois et recueille 11,10 % des voix au premier tour. Désormais libre de son engagement au PS, il devient un des principaux détracteurs de la politique de François Hollande. En 2016 et en vue de l'élection présidentielle de 2017, Jean-Luc Mélenchon fonde le mouvement de La France Insoumise, avec lequel il compte mener une "révolution citoyenne". L'homme politique insiste : "Je lance un mouvement citoyen pour nous permettre d’agir collectivement, sans affiliation obligée à un parti politique." Lorsqu'il se présente officiellement comme candidat en 2017, il déclare : "Je veux représenter et incarner la France insoumise et fière de l’être, celle qui n’a pas de muselière ni de laisse." Il pose ensuite les bases de ce mouvement mis en place dans "l’intérêt général humain" et qui s'engage face au changement climatique : "C’est maintenant qu’il faut changer la façon de produire, d’échanger, de consommer."

Dans cette campagne lancée, Jean-Luc Mélenchon se veut innovant. Le 5 février 2017, il organise deux meetings simultanément, un à Lyon et un autre à Paris grâce à un système d'hologramme, une première mondiale pour l’utilisation de cette technologie en direct. Les idées du candidat sont également diffusées à travers des émissions en direct sur Youtube, Facebook et Twitter ainsi que dans un jeu vidéo en ligne, Fiscal Kombat, qui met en scène Jean-Luc Mélenchon affrontant les "oligarques". Il réitèrera en novembre 2020 en étant le premier à organiser un meeting en réalité augmentée. La campagne de 2017 est en tout cas efficace auprès de l'électorat jeune qui le hisse dans les derniers mois de la campagne comme candidat le plus crédible de la gauche face à l'écroulement du parti socialiste.

Le septuagénaire dénonce l'oligarchie, les puissances de l'argent, une administration européenne aux ordres des lobbies, des traités de libre-échange "scélérats" et défend l'idée d'une VIe République en appelant à une insurrection citoyenne. Pendant cette campagne, il refuse catégoriquement une alliance de la gauche morcelée et démobilisée. Perdant à la présidentielle, il sera finalement élu député des Bouches-du-Rhône en juin de la même année, et occupera les fonctions de président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale.

Aujourd'hui, l'union c'est la confusion.

Face aux multiples candidatures à gauche, Jean-Luc Mélenchon réaffirme cet état d'esprit pour la campagne 2022. Dans un entretien à l'AFP, il explique : "Aujourd'hui, l'union c'est la confusion. De quel prix paierait-on de renoncer à tout pour m'entendre avec les autres ?" Pour cette troisième candidature, il juge la victoire en 2022 "difficile", mais atteignable s'il crée une "dynamique d'adhésion" grâce à son programme qui appelle à "l'union populaire".

À part la politique, Jean-Luc Mélenchon a bien d’autres intérêts : il peint, dessine, écrit. "Rien faire en regardant les vagues, rien faire en voyant l’air pousser les rideaux, rien faire avec une petite musique de fond", a-t-il lancé à Reims, le 17 octobre 2021, devant ses militants. Pour autant, à 70 ans, Jean-Luc Mélenchon ne prend pas sa retraite. Il s'est illustré en octobre 2021 lors d'un face à face avec le novice en politique Éric Zemmour.

Pour sa dernière campagne présidentielle, à 70 ans, Jean-Luc Mélenchon continue à parier sur une "union populaire" et à s'adresser aux électeurs qui ont tourné le dos à la gauche pour voter à l'extrême droite ou se réfugier dans l'abstention. Se comparant à la "tortue" de la fable de La Fontaine, il veut croire à une percée dans les dernières semaines de campagne similaire à celle de 2017.

En janvier 2022, Jean-Luc Mélenchon a été condamné pour injures publiques et diffamation publique pour avoir traité des journalistes de franceinfo d'"abrutis" et de "menteurs" après une enquête de la cellule investigation de Radio France sur sa campagne présidentielle de 2017. Le chef de file de la France insoumise et candidat à la présidentielle d'avril prochain a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à une amende de 500 euros avec sursis et devra verser 3.000 euros de dommages et intérêts à Radio France. Il a fait appel.