Municipales 2020 : Bayonne est une capitale pour Jean-René Etchegaray

Toute cette semaine, France Bleu Pays Basque donne la parole aux cinq candidats aux élections municipales à Bayonne. Jean-René Etchegaray brigue un second mandat de maire. Il entend poursuivre ce qu'il a entrepris ces six dernières années et faire de Bayonne une véritable capitale.