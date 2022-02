Présidentielle : Kazib, Kuzmanovic, Thouy, Koenig, Waechter, ces "petits" candidats parrainés dans l'Yonne

L'élection présidentielle, qui se déroule les 10 et 24 avril, approche à grand pas. Pour les prétendants à l'Elysée, il s'agit d'abord de réunir les précieux 500 parrainages, sésame indispensable pour avoir son bulletin dans l'isoloir en avril prochain. Les parrainages d’élus locaux continue à arriver au Conseil constitutionnel. En ce mercredi, 93 élus de l'Yonne avaient retourné leur formulaire. La liste réserve des surprises avec des candidats très peu médiatisés.

Un ancien candidat des Verts à la présidentielle de 1988

La première surprise est d'abord de voir apparaitre dans cette liste le nom de l'ancien candidat écologiste à l'élection présidentielle de 1988 : Antoine Waechter. Le représentant le Mouvement écologiste indépendant a obtenu le parrainage de Didier Moreau, maire de Béon, petit village de 500 habitants à côté de Joigny. Le candidat milite pour la défense des paysages, défend le nucléaire et s’oppose farouchement au déploiement des éoliennes. Il était venu en décembre à Béon soutenir la commune contre un projet éolien.

L'élu assume son choix : "C'est un choix politique, je souhaite défendre les habitants du village et leur quiétude, c'est donc le meilleur choix que j'ai trouvé pour ça". En 2019, Antoine Waechter a signé un livre-pamphlet intitulé Le scandale éolien, livre qu'il a dédicacé aux habitants venus à sa rencontre en fin d'année dernière. "Antoine Waechter a beau défendre la nature, c'est le seul à demander un moratoire sur l'éolien. Ce parrainage c'est aussi une façon de le remercier car c'est le seul à être venu ici", explique Didier Moreau. C'est d'ailleurs le seul et unique élu à parrainer - pour l'instant - Antoine Waechter en France.

Autre son de cloche du côté de Lucy-sur-Cure, village d'un peu plus de 200 habitants, à côté de Vermenton. Le maire, Frédéric Moiselet-Parquet ne voulait pas donner de parrainages pour la présidentielle avant d'être approché par les équipes du candidat d'extrême-gauche, Anasse Kazib (34 ans), syndicaliste cheminot et militant trotskiste. Il a créé son parti, Révolution permanente, après avoir quitté le Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA). "Je le trouve concret, plus proche de la réalité par rapport à nos politique habituels".

Mais parrainage ne veut pas dire soutien politique insiste Frédéric Moiselet-Parquet. "C'est un parrainage non pas politique mais stratégique car je n'ai pas vraiment la même orientation tout en sachant que ce candidat n'aurait peut-être pas les 500 signatures" souligne le maire de Lucy-sur-Cure.

À moins de trois semaines de la date limite pour espérer franchir la barre des 500 signatures, Anasse Kazib a réuni 118 parrainages dont quatre dans l'Yonne.

Autre surprise, le candidat George Kuzmanovic venu de La France Insoumise et qui a créé son parti La République souveraine en 2019, obtient deux parrainages dans l'Yonne. Le candidat philosophe Gaspard Koenig récolte une signature dans notre département, tout comme la candidate du parti animaliste, Hélène Thouy.

Valérie Pécresse en tête des parrainages dans l'Yonne

Depuis l'élection présidentielle de 2017, la liste des parrainages est publique. Le conseil constitutionnel l'actualise deux fois par semaine, le mardi et le jeudi au fur et à mesure de la validation des parrainages. Après la publication en date du mardi 15 février, 93 élus creusois ont pour l'instant apporté leur soutien à l'un des candidats à l’Élysée.

Le président sortant, Emmanuel Macron, pas encore officiellement candidat, a 18 parrainages, devancé par Valérie Pécresse (Les Républicains) avec 25 parrainages, grande championne dans notre département.

A gauche, ça coince, la candidate socialiste, Anne Hidalgo réunit deux parrainages, tout comme Yannick Jadot (EELV). Le candidat La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon en a cinq, et le communiste, Fabien Roussel, quatre.

L’extrême droite est à la peine avec deux bulletins pour Eric Zemmour (Reconquête !), cinq pour Marine Le Pen (RN), ex-aecquo avec le candidat pro-frexit, François Asselineau (Union Populaire Républicaine) et six pour le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France). Les parrainages pour la présidentielle sont ouverts jusqu’au 4 mars.