Présidentielle - 2nd tour : l'abstention et le vote blanc ou nul en forte hausse dans l'Hérault

L'abstention a augmenté de cinq points entre les deux tours dans l'Hérault. 12,4 % des électeurs ont voté blanc ou nul au second tour de l'élection présidentielle.

Le deuxième tour de la présidentielle dans l'Hérault a été marqué comme partout en France par une forte abstention et un nombre records de bulletins blancs ou nuls L’abstention augmente de 5 points entre les deux tours (24,7 % # 19,9 %), et près de 85 000 électeurs ont mis un bulletins blancs ou nuls dans l'urne, c'est 70 800 de plus qu'au premier tour, cela représente 12,4 % des votants.

Ce phénomène est particulièrement marquant dans les communes qui ont mis Mélenchon en tête au premier tour, à commencer par Montpellier, certes Macron fait un très joli score, mais de nombreux électeurs ne sont pas allés voter, l'abstention augmente de 6 points entre les deux tours, et parmi les votants beaucoup ont refusé de choisir, 11 % de bulletins blancs ou nuls.

Un phénomène qu'on retrouve aussi à Ganges 15 % de bulletins nuls contre 3 % seulement le 23 avril. Ou à Lodève 12 % de bulletins blancs ou nuls contre 2 % au premier tour. Deux villes qui avaient voté Mélenchon.

C'est plus anecdotique mais révélateur tout de même à Cassagnoles, le village de l'Hérault qui avait voté le plus pour Mélenchon au premier tour, on a compté deux fois plus de bulletins blanc ou nuls que de bulletins pour Marine Lepen.

Autre exemple, à la Grande Motte qui avait mis François Fillon en tête au premier tour, 400 votants de moins ce dimanche qu'au premier tour. A cela s'ajoutent les 740 bulletins blancs ou nuls, ils n'étaient qu'une centaine au premier tour.

"Ça ne vaut pas le coup de se déplacer quand les dés sont pipés" Mickaël, absentionniste

"Je ne me reconnais dans aucun des deux candidats", "j'ai fait la fête hier soir, et je ne me suis pas réveillé à temps pour aller voter", "je suis en vacances et je n'ai trouvé personne de confiance pour voter à ma place".... Tout le monde a une bonne raison pour ne pas aller voter