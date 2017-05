L'abstention sera la clé du deuxième tour de la présidentielle et des législatives en Vaucluse

La politologue Christèle Marchand, de l'université d'Avignon, estime que le résultat de l'élection présidentielle a modifié le rapport de force à Avignon et dans d'autres communes de Vaucluse. Elle considère que l'éclatement des électorats peut se confirmer aux législatives.

L'abstention pourrait être la clé de l'élection dimanche. Un sondage pour France Info estime qu'un Français sur quatre affirme qu'il ne se rendra pas aux urnes dimanche pour le second tour de la présidentielle.

Le taux de participation pourrait donc n'être que de 75%, ce qui en ferait le deuxième plus faible lors d'un second tour sous la Ve République. Il y a aussi 10 millions d'abstentionnistes.

Les scores alertent Christèle Marchand, politologue à l'université d'Avignon et spécialiste de cette abstention. Elle estime que "le score assez élevé de Jean-Luc Mélenchon peut changer le rapport de force sur Avignon et les communes où le candidat de la France insoumise est apparu comme une opposition au Front national."

Des législatives compliquées après l'éclatement de l'électorat au premier tour de la présidentielle

Christèle Marchand se projette vers les législatives qui s'annoncent "compliquées, quel(le) que soit le candidat ou la candidate élu(e) dimanche. On a constaté un éclatement des électorats au premier tour qui peut se confirmer aux législatives".

La montée de l’abstention est pour la politologue le "signe d'une défiance à l'égard des candidatures actuelles.

"L'offre électorale telle qu'elle se présente au deuxième tour de cette présidentielle, ne satisfait pas 75% de la population. Il y a un problème évident."

Des bureaux d’abstention s'organisent à Avignon et Carpentras. Le phénomène interroge la politologue Christèle Marchand: "C'est la question de notre démocratie représentative qui est posée quand on a le sentiment que nos représentants ne nous représentent plus".

Elle considère qu'une autre question se pose: celle de "la redéfinition des règles démocratiques, car il y a des citoyens qui veulent participer davantage au choix des candidats. On l'a vu lors des primaires qui ont éjecté les ténors des partis."

