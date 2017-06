L'analyse du politologue de France Bleu Limousin : "Les personnalités n'ont pas joué" pour le 1er tour des législatives

Pour Pascal Plas, du centre d'études politiques de l'Université de Limoges, les électeurs, en Limousin comme ailleurs, ont voulu accorder une majorité à Emmanuel Macron, et peu importe que les candidats soient connus ou pas. Et si le PS plonge, il note la résistance d'autres candidats de gauche.

Il est le politologue de France Bleu Limousin, à l'occasion des élections présidentielle et législatives de cette année 2017. Pascal Plas, du Centre d'étude politique de l'Université de Limoges, était ce lundi l'invité de Françoise Pain à 8h20 pour analyser les résultats du 1er tour des législatives en Corrèze et en Haute-Vienne.

Ce 1er tour est marqué par un vaste soutien aux candidats de La République en marche (REM), malgré le fait que ces candidats n'avaient pas de notoriété locale pour la plupart.

Oui, c'est un cas de figure classique maintenant sous la Ve République. L'élection présidentielle est la mère de toutes les élections et les Français, dans une grande logique, donnent au Président les moyens de mettre en oeuvre sa politique en élisant des candidats qui se réclament de lui. Et d'ailleurs, ils n'ont pas fait de campagne à caractère local, mais ont décliné les propositions du chef de l'État. Et la réponse des électeurs est de leur donner une sorte de blanc-seing.

En revanche, la France Insoumise, qui était 2ème en Limousin à la présidentielle, a fait de très bons scores.

On appellera ça un "effet Mélenchon" mais il y a, en plus, ici, une petite particularité locale, aussi bien dans la montagne limousine, ce que l'on retrouve avec Danièle Soury qui arrive en 2ème position dans la 1ère circonscription, que dans la 2ème circonscription, à St Junien où Pierre Allard sera le challenger du candidat de La République en marche.

La loi travail avait beaucoup mobilisé contre elle ici. Faut-il voir dans ce résultat une réminiscence de ce mouvement ?

Absolument ! Et c'est un changement dans la manière de faire de la politique. Le Parti socialiste (PS) s'est appuyé sur son réseau d'élus. Alors que la France Insoumise s'est appuyée sur un historique des luttes passées, des réseaux sociaux qui font qu'on se retrouve autour de thèmes mobilisateurs, et celui-ci en a été un. Je crois que c'est d'une grande efficacité et ça permet de toucher un public beaucoup plus jeune.

Le grand perdant, c'est le PS. Hormis à Tulle-Ussel, aucun candidat n'est qualifié. C'est du jamais vu, notamment en Haute-Vienne...

Non, c'est du jamais vu. Et si on ajoute la Creuse, le PS connaît une défaite considérable. Et on pourra noter ce qui apparaît comme une récompense de la fidélité de Bernard Combes à François Hollande, un coup de chapeau d'une certaine façon.

C'est aussi l'échec de candidats qui apparaissaient comme des notables ?

Il faut dire que la campagne était difficile : le président sortant n'était pas candidat, son bilan n'était pas forcément à leur avantage. Cela n'était pas une affaire simple pour eux. Je crois que les personnalités n'ont pas joué, on a une telle vague et même un tel tsunami que ça ne compte plus !

Est-ce qu'on peut avoir des surprises au second tour ?

Alors, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est un dicton qui s'applique aussi à la politique. Oui, les candidats de La République en marche sont très bien placés avec de gros écarts. Mais le report des voix, avec ce nouvel acteur qui n'est ni de droite ni de gauche, ou les deux à la fois, ne va pas se faire automatiquement comme on le calculait autrefois. Mais il peut y avoir une inquiétude que l'on a entendu chez certains électeurs : "est-ce que ces gens vont nous représenter ou pas ?" et il est possible que dans la semaine qui vient, il y ait un capital de voix qui aille à des candidats qui ont une campagne plus territorialisée, plus locale.

