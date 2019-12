L'avenir du petit théâtre de Guéret de nouveau dans le débat des municipales

Guéret, Nouvelle-Aquitaine, France

C'est peut-être la magie de la campagne des élections municipales. A Guéret, tous les candidats déclarés sont d'accords pour rouvrir le petit théâtre à l'italienne fermé depuis bientôt 40 ans.

L'association "Masquarades" vient de les réunir pour leur demander de prendre position sur ce dossier, vieux serpent de mer à Guéret.

Selon l'association qui milite pour redonner vie à ce lieu construit en 1837, il faudrait 2 millions 400 mille euros pour rénover le bâtiment et 112.000 euros pour an pour le faire fonctionner.

Le Petit Théâtre de Gueret, place Varillas fermé depuis 1983 © Radio France - Olivier Estran

Tous convaincus

Les différentes listes consultées sont toutes unanimes, et promettent de s'engager pour faire vivre à nouveau ce lieu.

"Si la communauté d'agglomération est capable de trouver 15 millions d'euros pour un centre aqua-ludique, on doit pouvoir trouver de quoi financer cette rénovation. Et on a aucun doute sur les multiples possibilité d'exploitations." expose Thierry Delaitre, tête de liste "Un nouveau souffle pour Guéret".

"C'est un sujet qui revient régulièrement dans nos réunions publiques, ajoute Jeremy Vidal, représentant de la liste Delphine Bonnin-Eric Correia, évidemment ce sera une partie intégrante de notre programme, comme élément d'attractivité du centre-ville et du territoire."

"Absolument , c'est un engagement que prend notre liste, c'est une évidence" renchérit Marie-Françoise Fournier, tête de liste "Partageons notre avenir, avançons ensemble pour Guéret."

Il faudrait 2 millions et demi d'euros pour rénover ce vieux bâtiment. © Radio France - Olivier Estran

"C'est un élément du patrimoine incontournable de la ville. L'important c'est que tout le monde soit convaincu qu'il faut rouvrir ce petit théâtre et le remettre à disposition des guéretois" complète David Gipoulou, conseiller municipal La France Insoumise qui travaille à une liste d'union avec le PS et le PC.

Le théâtre a été aussi salle de cinéma.. et lieu de tournage pour des films © Radio France - Olivier Estran

Tous séduits par Christian, des Bodin's

Cette belle unanimité tient peut-être au discours enthousiaste de Jean-Christian Fraiscinet. L'acteur qui incarne "Christian" sur la scène des Bodin's. Ce Berrichon a été séduit par le combat de l'association "Masquarades".

"Nous avons notre théâtre en pleine campagne, à quelques kilomètres de Valençay, mais nous réussissons à l'ouvrir 110 jours par an. On travaille avec des autocaristes et des restaurateurs pour offrir à nos spectateurs un produit global: voyage, spectacle et dîner, vous pourriez faire la même chose ici. Et même être rentable, parce que Guéret à côté de notre campagne c'est Los Angeles" assure le professionnel, célèbre aujourd'hui dans la France entière"

"On partage le même projet, assure Séverine Pateyron présidente de Masquarades, faire de ce petit théâtre un lieu de culture populaire, un lieu où l'on vient pour des comédies, des moments de rires. Ça ne rivaliserait pas avec les salles actuelles que sont La Guéretoise de Spectacles ou la salle André Lejeune."

Les annonces seront elles suivies d'effets ? les candidats ont jusqu'à la mi-mars pour mettre leurs engagements noir sur blanc dans leur programme. Les élections municipales ont lieu le 15 et 22 mars 2020.