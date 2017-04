Présidentielle 2017 : l'emploi principale préoccupation des corses

J-4 avant le 1er tour de l'élection présidentielle ce dimanche. Comme tous les matins cette semaine, nous vous proposons un reportage, un focus sur un thème de campagne, ce mercredi : l'emploi.

Question centrale dans l'île où le nombre de chômeurs n'a que très peu cessé de croître depuis plusieurs années. -0,1 % depuis le début de l'année. La Corse, c'est 17 820 personnes à la recherche d'un emploi, près de 20 000 toutes catégories confondues. Demandeurs d'emploi, travailleurs précaires ou travailleurs pauvres, tous sont désabusés par la politique et peu se sentent concernés. Près de l'agence Pôle Emploi de Bastia et dans les rues de la ville nous sommes allés demander leur avis aux principaux intéressés. Ceux que nous avons rencontrés, se sentent impuissants et délaissés, mais aspirent au changement.

« Je vais avoir 59 ans à la fin de l’année, ça fait 3 ans que je suis au chômage, dans 5 mois je suis en fin de droits, si comme certains candidats le proposent il faut aller jusqu’à 65 ans, je fais comment pour vivre ? »

« Ils passent beaucoup de temps à se mettre des bâtons dans les roues, on a besoin d’eux mais ils ne font pas attention à nous »

« Je ne vote plus car mon quotidien ne sera jamais impacté, les préoccupations des candidats ne représentent pas ce qu’on vit, le revenu universel c’est génial mais ça ne sera jamais mis en application »

« C’est toujours pareil» « Ils ne m’inspirent pas confiance.. »

« On se sent obligé d’aller voter au fond de nous mais sans espoir pour le futur, je pense que c’est ce qui fait que les gens votent blanc plus qu’avant »

« Il faudrait prendre les idées de chacun et faire un plan commun, nous au niveau de la Corse on ne fait pas trop partie de leurs plans… »

« Chaque présidentielles il y a des promesses, mais à la fin du quinquennat on en est toujours au même point… je recherche toujours un emploi »

« Ils disent que j’ai fait trop d’étude, j’ai bac+6 et je fais le ménage ! Cela fait 16 ans que j’ai mes diplômes en France, je l’ai ai eu à Montpellier et j’ai toujours pas de travail, ce n’est pas normal ! »

« Peut-être que les partis commencent à regarder ce qu’a fait Donald Trump aux Etats-Unis, nationaliser le travail, quand on voit que dans des administrations françaises on roule en Ford, dans d’autres marques que Peugeot, Citroën ou Renault on peut se poser des questions…»