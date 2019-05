L'Europe encourage t-elle la mobilité des jeunes ?

Juste avant les élections, France Bleu Picardie pose plusieurs questions sur ce que fait ou ne fait pas l'Union pour ses citoyens. Que fait l'Europe pour encourager la mobilité des jeunes ? Depuis 1987, plus de cinq millions d'étudiants ont profité d'Erasmus. Un programme qui a vocation à s'étendre.

Que fait l'Union Européenne pour encourager la mobilité de ses jeunes citoyens ? Depuis 1987, plus de quatre millions d'Européens sont partis étudier à l'étranger dans le cadre d'Erasmus, popularisé notamment par le film de Cédric Klapisch, L'Auberge Espagnole. Même si elle n'est pas à la manœuvre en matière de formation, l'UE aide les états membres à "offrir une éducation de qualité".

Avec le programme Erasmus +, qui a remplacé Erasmus en 2014, l'Union étend davantage les possibilités pour les jeunes de voyager dans le cadre des études, d'une formation par apprentissage, d'un stage ou encore d'une mission de bénévolat. Si l'on additionne l'ensemble de ces programmes Erasmus, ce sont plus de neuf millions de jeunes des états membres (ainsi que l'Islande, le Liechtenstein, la République de Macédoine, la Norvège, la Serbie et la Turquie) qui sont partis vivre une expérience à l'étranger depuis 1987.

Le Corps Européen de Solidarité

Au sein du programme Erasmus +, plusieurs initiatives ont donc été lancées pour toucher un public plus large, au delà de l'enseignement supérieur et hors du cadre scolaire. A la fin de l'année 2018 a été mis en place le Corps Européen de Solidarité qui remplace le service volontaire européen (SVE).

Un jeune de dix-huit ans qui n'est pas à l'école peut partir vivre une expérience à l'étranger

"Cela concerne tout ce qui est en dehors du cadre scolaire et qui touche tous les jeunes quel que soit leur niveau de diplôme, de langue ou de formation", explique Emmanuelle Perpignaà, responsable communication des programme Erasmus + jeunesse et sports et Corps Européen de Solidarité au sein de l'agence du service civique. "C'est important de savoir qu'un jeune de dix-huit ans qui n'est pas à l'école peut partir vivre une expérience à l'étranger", poursuit-elle.

Les frais pris en charge par l'UE

La commission espère atteindre d'ici l'an prochain 100.000 jeunes européens au sein de son nouveau programme qui permet à un jeune âgé de dix-sept à trente ans d'intégrer une association labellisée. "L'Europe prend en charge au moins 90% du coût du transport et la structure accueillante reçoit une subvention pour les frais d'hébergement, de nourriture. le jeune dispose aussi d'une assurance sociale, un soutien linguistique et un argent de poche", détaille Emmanuelle Perpignaà.

Un jeune Amiénois en Slovaquie

C'est dans le cadre du Service Volontaire Européen qu'Ismery Temmermann, un jeune samarien est actuellement en Slovaquie. Depuis septembre, il travaille au sein de l'association YMCA Slovakia qui vient en aide aux populations Roms.