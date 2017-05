L'ex directeur de cabinet de l'ancien maire PS de Toulouse candidat République en Marche en Haute Garonne

La République en Marche a investi ses deux derniers candidats en Haute Garonne. Il s'agit de Jean-François Portarieu ex directeur de cabinet de l'ancien maire PS de Toulouse Pierre Cohen et de Michel Montsarrat ancien rugbyman et restaurateur dans le Comminges

Dans une liste complémentaire publiée ce lundi, la République en Marche a investi ses deux derniers candidats en Haute Garonne. Jean François Portarieu ancien directeur de cabinet de l'ex maire PS de Toulouse Pierre Cohen est investi dans la 5e circonscription et Michel Montsarrat ancien rugbyman et restaurateur à Luchon dans la 8e

Deux circonscriptions où Marine Le Pen est arrivée en tête

Champion de France de rugby avec Béziers et ex joueur de Saint Gaudens Michel Montsarrat est le représentant de l 'UMIH31 (union des métiers de l'industrie hôtelière) il est adhérent d'En Marche depuis le début du mouvement. Jean François Portarieu a soutenu Philippe Saurel maire de Montpellier aux régionales en Occitanie. Dans ces deux circonscriptions les députées sortantes socialistes Françoise Imbert dans la 5e et Carole Delga présidente de la région dans la 8e ne se représentent pas. Deux circonscriptions où Marine Le Pen est arrivée en tête au premier tour de l'élection présidentielle