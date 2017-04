La caravane insoumise de Jean-Luc Mélenchon de passage à Limoges ce samedi

Dans le quartier de Beaubreuil, les soutiens du candidat de la France insoumise ont distribué tracts et professions de foi aux habitants. Limoges fait partie des 105 étapes de cette caravane. Des militants qui viennent directement à la rencontre des citoyens, et notamment des jeunes.

Des jus de fruits, des madeleines, quelques tables avec des tracts, de la musique, et un objectif : "Rencontrer les jeunes et les gens des milieux populaires. Ce sont eux qui doivent reprendre les bureaux de vote et le pouvoir ", explique Danielle Soury, candidate aux législatives dans la 1re circonscription de la Haute-Vienne pour la France insoumise.

"Des jeunes mis de côté"

"On leur laisse des programmes. Ils sont demandeurs. Notamment sur l'allocation d'autonomie de 800 euros par mois", ajoute-t-elle. Jean-Pierre Normand un militant de la France insoumise et ancien prof connait bien ces jeunes : "Ils ont le sentiment d'être mis de côté, notamment dans ces quartiers."

"Le seul qui fait la différence"

C'est pour cela que Samira, étudiante de 23 ans qui habite Beaubreuil, apprécie la démarche. "Lors des précédentes élections, on ne voyait pas autant de militants frapper à notre porte." Elle votera Mélenchon : "Pour moi, les autres ont tous le même programme. Lui c'est le seul qui fait la différence."

La caravane insoumise poursuit sa route elle jusqu'au vendredi 21 avril dans toute la France et sera ce dimanche 16 avril à Brive.