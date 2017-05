CARTE - Présidentielle : dans quelles communes a-t-on le plus voté blanc ou nul dans les Pyrénées-Atlantiques ?

C'est sans doute le principal enseignement de ce deuxième tour de l'élection présidentielle. Le vote blanc ou nul atteint des niveaux jamais atteints. 14% des votants n'ont pas choisi entre Macron et Le Pen.

Habituellement le taux de blanc ou nul est autour des 2%. En 2002 lors du deuxième tour Chirac/Le Pen il y a eu 4% de blancs et nuls. Le constat de ce deuxième tour de dimanche n'a pas de précédent : presque 14% de blancs ou de nuls. C'est énorme. Ca représente 53 000 votants dans le département, dans département plutôt civique par rapport à la moyenne nationale.

25% de blancs et nuls chez Jean Lassalle

Et on remarque évidemment que le nombre de bulletins blancs ou nuls est fort dans les communes qui ont placées Mélenchon en tête il y a deux semaine. A Oloron par exemple, on compte 16,5% de blancs ou de Nuls. Autre constat, plus anecdotique. A Lourdios la commune de Jean Lassalle, qui lui aussi appelait au "ni ni", il y a 25% de blancs et nuls.

REPORTAGE À OLORON | "Quand on est ni pour l'un, ni pour l'autre, c'est compliqué" se justifient les électeurs. Copier

CARTE - Ci-dessous, la carte du pourcentage de votes blancs et nuls (ajoutés) par rapport au nombre de votants. Vous pouvez chercher le détail dans votre commune en cliquant sur son emplacement, ou en cherchant son nom via la petite loupe en bas à gauche. N'hésitez pas à zoomer et dézoomer dans la carte.

Et une abstention record

A ce constat, il ne faut pas oublier d'ajouter une participation historiquement basse chez nous pour une présidentielle. L'abstention est supérieure à 20% ce dimanche. C'est quasiment du jamais vu dans les Pyrénées-Atlantiques. Il y a décidément beaucoup de boudeurs dans le 64.

CARTE - Ci-dessous, la carte de l'abstention par commune dans les Pyrénées-Atlantique. Plus la commune est rouge, plus le taux d'abstention (en pourcentage) est élevé. Vous pouvez chercher les résultats précis de votre commune en cliquant sur son emplacement, ou en cherchant son nom via la petite loupe en bas à gauche. N'hésitez pas à zoomer et dézoomer dans la carte.

Abstention, vote blanc et nul dans les Pyrénées-Atlantiques © Radio France - Olivier Uguen

