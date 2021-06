Élections départementales : la Charente (re)bascule à gauche

Six ans après, la gauche reprend le pouvoir au conseil départemental de la Charente. La majorité bascule sur le plus petit écart possible, pour un seul canton !

Le second tour des élections départementales 2021 entérine le retour au pouvoir de la gauche. C'est la fin d'une parenthèse de six années de gestion du conseil départemental de la droite et du centre qui perd son contrôle pour un petit canton d'écart. Exactement ce qui s'était passé à l'époque en 2015 dans l'autre sens. La gauche unie aux écologistes est parvenue à faire basculer les cantons d'Angoulême 1 et de Tude-et-Lavalette. De son côté le député marcheur Thomas Mesnier est parvenu à s'ancrer dans le canton d'Angoulême 2 et le ramène dans le giron de la Droite et du Centre .

L'union Gauche - EELV reprend deux cantons, LREM s'empare d'un canton

On ne connaît pas encore en ce lundi matin le nom du futur président ou de la future présidente. Ils sont deux candidats déclarés pour le fauteuil : le Confolentais Philippe Bouty président de la Communauté de communes de la Charente Limousine et la sénatrice Nicole Bonnefoy. Les conseillers départementaux de gauche feront leur choix en famille d'ici à jeudi et l'élection officielle des nouveaux présidents par les assemblées départementales.

Les résultats