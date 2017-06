La claque pour le président socialiste du département dans la 6ème circonscription

Dans la 5ème circonscription de l'Hérault, le député sortant socialiste ne se représentait pas directement, Kléber Mesquida n'était que suppléant mais sa candidate est battue dès le premier tour. Le second tour opposera la République En Marche au Front National.

Dans la 5ème circonscription de l'Hérault (Cantons de Bédarieux, Capestang, Clermont-l'Hérault et Lunas, Montagnac, Murviel-lès-Béziers, Olargues, Olonzac, Roujan, Saint-Chinian et Saint-Gervais-sur-Mare, Saint-Pons-de-Thomières et La Salvetat-sur-Agout), le député sortant socialiste, président du conseil départemental de l'Hérault Kléber Mesquida ne se représentait pas, cumul des mandats oblige, mais il était suppléant de Marie Passieux qui prend un sérieux revers, elle ne termine que quatrième du premier tour avec 13% des voix et n'est donc pas qualifiée pour le second tour.

Le 2ème tour opposera le candidat de la République en Marche, Philippe Huppé (28,6 %) au candidat du Front National, Gilles Ardinat (22 %). Le candidat de la France Insoumise, Pierre Polard, maire de Capestang, arrive troisième avec 17% des voix.

Philippe HUPPE( REM) : 28,5 % (QUALIFIE 2e tour)

Gilles ARDINAT(FN) : 22,08 % (QUALIFIE 2e tour)

Pierre POLARD(FI) : 16,8 %

Marie PASSIEUX(PS) :13 %

Catherine ROUILLE (LR) : 10,5 %

Rappel des résultats des législatives de 2012

Kléber Mesquida (PS) 41% (22 319 )

Constance Calandri (FN) 22,4% (12 221)

Catherine Cecchi (NC) 16,8% (9 148)

Myriam Hubert (FG) 10,4% (5 672)

2ème tour

Kléber Mesquida (PS) 61,4% (31 237)

Constance Calandri (FN) 38,6% (19 631)

Rappel résultats présidentielle 2017

Lepen : 29.7…………………….47.8%

Mélenchon : 23.7

Macron : 17.5 …………………..52.2 %

Fillon : 14.6

Hamon : 5,6