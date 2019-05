La concurrence entre transporteurs routiers européens est-elle déloyale ?

Feuquières, France

Le transport routier et ses enjeux économiques, sociaux, environnementaux est un sujet très discuté au sein de l'Union Européenne. Alors que les citoyens des vingt-huit États membres s'apprêtent à voter pour élire leurs députés, France Bleu Picardie se demande si l'UE a mis en place une concurrence déloyale dans ce secteur comme le pointent régulièrement les transporteurs dans l'hexagone.

On faisait 80% d'international aujourd'hui c'est 5 à 6%

"Les règles du jeu ne sont pas les mêmes pour tous", explique Pascal Choquet. A Feuquières, dans le nord de l'Oise, il a fondé en 1982 l'entreprise de transport qui porte son nom. "A l'époque quatre vingt pourcent de notre part de marché était à l'international, l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne, L'Espagne ou le Portugal. On se baladait pas mal", raconte t-il. Aujourd'hui, son entreprise de plus de quatre vingt salariés se concentre quasi exclusivement sur les lignes nationales et régionales. "Il n'y a plus que cinq à six pourcent d'international", poursuit Pascal Choquet.

Impossible de lutter

Car la concurrence s'est largement renforcée au fur et à mesure de l'élargissement de l'Union. Chez Choquet, l'inversion de la courbe s'est encore accélérée en 2004 avec l'entrée des pays d'Europe centrale et orientale. "Quand vous avez deux ou trois pourcent d'écart tarifaire avec vos collègues, vous vous battez, vous essayez de faire des économies, de moins prendre l'autoroute par exemple. Quand il y a vingt ou trente pourcent, vous prenez votre valise et vous rentrez chez vous".

Pascal et Vincent Choquet dans les bureaux de l'entreprise familiale à Feuquières dans l'Oise © Radio France - François Sauvestre

"On ne peut pas lutter", poursuit Vincent Choquet, l'un des deux fils de Pascal. Il s'apprête à reprendre l'entreprise. "Un chauffeur Bulgare peut rouler 20.000 kilomètres par mois pour 8,32 euros de l'heure et un Français touche 33,32 euros (chiffres 2017) pour moitié moins de temps", détaille Vincent Choquet. Il réclame une "harmonisation", vers le haut des conditions de travail à l'échelle de l'UE.

Le paquet mobilité

Elle a pu commencé avec "le paquet mobilité", en bonne voie d'être adopté après les élections. Le texte fait par exemple passer de sept à trois jours le cabotage c'est à dire le droit temporaire accordé aux transporteurs nationaux pour rouler à l'étranger. Il interdit également de passer les quarante cinq heures de repos hebdomadaire en cabine.

La théorie est belle mais dans la pratique ?

Mais même si ces avancées, négociées de longue date à l'UE sont "une bonne nouvelle", Vincent Choquet reste sceptique sur l'application. "La théorie est belle mais dans la pratique on en revient toujours à la même chose : comment se feront les contrôles, avec combien de contrôleurs".

Il attend beaucoup de la mise en place du tachygraphe de deuxième génération, un appareil électronique enregistreur de vitesse. Pour Vincent Choquet, cet outil "permettra d'informatiser plus d'éléments de contrôle sur le cabotage, le détachement des travailleurs étrangers."

Si ce "paquet mobilité" est définitivement adopté, chaque camion neuf sera équipé de ce dispositif informatique pointu. Mais qu'en sera t-il des très nombreux véhicules d'occasions ? "Il faudra malheureusement plusieurs années pour renouveler les flottes" concluent les Choquet père et fils, bien conscients que l'harmonisation européenne ce n'est pas forcément pour demain.