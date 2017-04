La Confédération paysanne dénonce la venue de Marine le Pen chez un haut-responsable de la FRSEA en Haute-Vienne

La Confédération paysanne s'inquiète de voir Marine le Pen tenir un meeting ce jeudi après-midi dans une ferme gérée par l'un des vice-présidents de la FRSEA Nouvelle-Aquitaine. C'est le discours anti-Europe de la candidate du FN qui est en cause, explique le porte-parole de la Conf'.

La FRSEA de Nouvelle-Aquitaine a eu beau faire une mise au point et se désolidariser de son vice-président, Christophe Lechevallier, qui accueille Marine le Pen à Pageas ce jeudi après-midi pour un meeting, après une visite privée de sa propre exploitation à Flavignac, la Confédération paysanne trouve la venue de la candidate du Front nationale inquiétante. Son porte parole Frédéric Lascaud était l'invité de France Bleu Limousin ce jeudi matin.

Qu'est-ce qui vous dérange ? D'autres candidats vont bien dans des entreprises...

Ce qui nous dérange c'est la venue dans la ferme d'un haut-responsable de la FNSEA Nouvelle Aquitaine. Nous on a l'habitude d'un discours constructif sur l'Europe avec la FNSEA, sur l'aménagement, sur les petites fermes, etc, mais pour améliorer la situation des agriculteurs. Le discours que porte Marine Le Pen, c'est une rupture franche avec l'Europe, et donc ça remet en cause les discussions qu'on peut avoir avec la région ou l'Etat.

C'est le fait qu'elle remette en cause l'Europe et donc la politique agricole commune qui pose problème ?

On a eu une campagne où l'agriculture a été absente. La venue de Marine Le Pen sur le thème agricole et en plus sur les terres limousines qui sont hautement symboliques est un acte très fort. Nous syndicat ne pouvons pas accepter que l'Europe soit mise sur la sellette de cette manière. Je rappelle que la part d'argent de l'Europe touchée par les agriculteurs est vitale, que la moitié de nos veaux partent à l'export en Italie. Nous n'imaginons pas que si on arrête l'Europe, on puisse continuer à travailler sereinement ici.

Si Marine le Pen vient dans une ferme en Haute-Vienne, et elle l'a fait sur d'autres exploitations dans d'autres régions, c'est qu'il y a un réservoir de voix dans le monde agricole. Comment vous l'expliquez ?

Nous sommes les premiers à constater qu'il y a un problème avec l'Europe, qui s'est construite trop rapidement ces derniers temps. Elle a "annexé" des pays qui avaient des grosses différences sociales et environnementales avec nous et nous sommes, à l'intérieur de l'Europe, face à des concurrences difficiles à soutenir. Mais il y a deux réactions possibles : soit on veut tout casser, soit on décide de construire l'Europe positivement, autour de la table, et on règle les problèmes un par un.

Et là-dessus, il y a une unité syndicale dans le monde agricole ?

On osait l'espérer jusqu'à présent, mais cette épine dans le pied de la FNSEA va peser lourd, et on espère qu'elle va vite prendre des décisions parce que quand on est autour de la table, on veut savoir à qui on s'adresse.

Alors, toutes ces craintes concernant le programme de Marine Le Pen, vous allez les exprimer cet après-midi lors d'une conférence de presse sur la place de l'église de Pageas, à distance, ça veut dire que vous n'allez pas manifester ?

Nous on ne veut aucun contact avec la visite de Marine Le Pen. C'est un rassemblement pacifique, digne et constructif que l'on souhaite.On demande à ce qu'il n'y ait que deux drapeaux, le nôtre et celui de nos collègues du Modef. On souhaite qu'à 18h, il y ait dispersion, et qu'on n'aille pas sur la ferme de Christophe Lechevallier. Tout ce que l'on veut, c'est que les craintes qu'on exprime soient entendues.

Réécoutez l'interview de Frédéric Lascaud sur le site francebleu.fr.