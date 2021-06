A l'issue du second tour des élections départementales dans la Somme, l'union de la droite et du centre conserve sa majorité en l'emportant dans 14 cantons sur 23 et en remportant 28 sièges sur les 46. La gauche en obtient 18.

La droite et le centre conservent la majorité au Conseil Départemental de la Somme

A l'issue du second tour des élections départementales dans la Somme, l'union de la droite et du centre conserve sa majorité en l'emportant dans 14 cantons sur 23. La gauche décroche 9 cantons. Le Rassemblement National n'a plus aucun élu dans l'assemblée départementale.

La liste de droite et du centre "La Somme en Commun", emmenée par Stéphane Haussoulier remporte les cantons d'Ailly-sur-Noye, Doullens, Moreuil, Corbie, Gamaches, Rue, Friville-Escarbotin, Poix de Picardie, Albert, Ham, le second canton d'Abbeville, les cantons 5, 6 et 7 d'Amiens.

La gauche elle s'impose de justesse dans le premier canton d'Abbeville, à 54 voix près. La liste "La Somme en Commun" s'impose aussi à Ailly-sur-Somme, Péronne, dans le premier, le second, le troisième et le quatrième canton d'Amiens ainsi qu'à Roye. Le canton de Flixecourt avait été gagné dès le premier tour.