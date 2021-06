La droite, la gauche et le RN débattent avant le premier tour des départementales dans la Somme

Encore deux jours pour convaincre. La campagne pour les élections départementales s'arrêtera ce vendredi à minuit avant un premier tour prévu dimanche et un second le 27 juin. Depuis 2015, la droite et le centre tiennent le Conseil Départemental et Stéphane Haussoulier vise une réélection comme Président. La gauche, qui part presque unie va tenter de reprendre l'assemblée. Et le Rassemblement National, qui s'était hissé au second tour dans 22 des 23 cantons en 2015 est en embuscade. Les représentants de ces principales forces politiques ont débattu ce jeudi sur France Bleu Picardie.

Les trois invités dans les studios de France Bleu Picardie © Radio France - François Sauvestre

Paul-Eric Dècle, du mouvement Les Centristes s'est exprimé au nom de la majorité sortante "Unis pour la Somme". Le sénateur socialiste Rémi Cardon a lui pris la parole pour la liste de rassemblement de la gauche "La Somme en Commun". Autre débatteur, Jean-Philippe Tanguy, candidat du Rassemblement Rational dans le canton de Roye ainsi qu'aux élections régionales.

Quel budget pour le Conseil Départemental ?

Après un mandat 2015-2021 où il a souvent été reproché à la droite sa gestion prudente, Rémi Cardon a d'abord pointé la cagnotte de la majorité sortante. "En pleine période de crise, on arrive à un résultat où on a 138 millions d'euros de cagnotte. Alors il y a un timide plan de relance de 50 millions d'euros mais je pense que ce n'est pas raisonnable."

Le débat autour de la gestion budgétaire du Conseil Départemental Copier

Pour Jean-Philippe Tanguy la gestion financière de la majorité sortante n'est pas "trop prudente mais mauvaise. La Cour des Comptes a signalé par exemple que le fait d'avoir cette cagnotte de manière stérile coûtait en fait 2,5 millions d'euros de sur intérêts par an. Au lieu de faire diminuer la dette, au lieu d'investir dans l'avenir avec des conditions favorables sur les marchés en ce moment, on fait une cagnotte qui ne sert à rien. On aurait préféré que cette cagnotte soit utilisée pour lutter contre les deux grands fléaux du département, en particulier la pauvreté des personnes en situation de handicap et des petits retraités."

Les impôts augmenteront-ils et comment gérer les collèges ? Copier

"Il y a une stratégie en deux temps", répond Paul Eric Dècle. "Dans un premier temps nous avons assaini les finances du département. Plus vous êtes endetté moins vous pouvez investir par contre si vous arrivez à désengorger votre dette voire tant qu'à faire à ne plus en avoir vous pouvez de nouveau avoir des marges de manœuvre. C'est ce que nous avons fait ce qui nous a permis de réinvestir dans ce qui constitue la mission première du département, c'est à dire le social."

Les trois débatteurs ont aussi échangé sur la gestion des collèges dans un département qui compte 50 établissements publics. La mise en place d'un RSA jeune a aussi suscité quelques échanges vifs, notamment sur le financement d'un tel dispositif.

Quelle politique d'accompagnement social pour le Département ? Copier

Même si ce n'est pas, à proprement parler une compétence des Conseils Départementaux, la sécurité prend une place importante dans la campagne et s'est invitée dans le débat. "C'est un sujet comme un autre qu'il faut traiter à toutes les échelles", rappelle Paul-Eric Dècle qui insiste sur les aides aux communes pour s'équiper en vidéo surveillance et en éclairage public. Des propositions qui figurent aussi dans le programme du Rassemblement National. "Il faut s'occuper de sécurité parce que la situation est tout simplement hors contrôle", avance Jean-Philippe Tanguy qui propose, par exemple "des aides à l'installation d'alarme, y compris dans les entreprises."

La sécurité s'invite dans la campagne électorale. Copier

"On a pas la vision des choses sur la sécurité", reprend le socialiste Rémi Cardon. "Je pense qu'il faut avant tout mettre des moyens humains. les objets connectés ou les caméras sont des outils complémentaires. Il faut aussi des médiateurs pour accompagner les habitants, régler des conflits."