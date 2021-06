La gauche bat le Rassemblement national à Hayange : "C'est joussif!"

"Aujourd'hui, moi, j'ai eu peur", lâche spontanément la candidate de gauche Nathalie Ambrosin-Chini. Ce dimanche, son binôme de gauche remporte le canton d'Hayange avec 50,46% des voix, face au Rassemblement national :"On est soulagé ! Ça a été tendu, ça a été chaud !"

Gagner c’est toujours agréable... Contre le Front national c’est encore plus agréable !

Son accolyte Luc Corradi dit lui aussi ressentir « un vrai soulagement et un contentement, car ce n’était pas joué d’avance. Gagner c’est toujours agréable... Contre le Rassemblement national, c’est encore plus agréable ! Car il y avait un danger, qu’il rentre au département, et à partir du moment où le rassemblement national rentre, c’est difficile de le déloger. On a évité que le RN rentre au département, et ça, c'est jouissif ! »

Patrick Weiten ravi qu'il n'y ait pas d'élu RN au conseil départemental

S'il n'est pas du même bord, le Président sortant du département réélu sur son canton de Yutz Patrick Weiten se félicité de ce score : "Je suis ravi du résultat à Hayange, j'avais appelé à voter pour ceux qui défendaient les valeurs républicaines, j'ai été entendu".

Il conclu : "Je suis ravi qu'il n'y ait - une nouvelle fois - pas d'élu du Rassemblement national qui rentre au conseil départemental."