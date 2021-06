Départementales : la gauche sort renforcée dans le Pas-de-Calais

Avec 22 cantons et donc 44 élus, la majorité de gauche du conseil départemental du Pas-de-Calais sort donc renforcée de ces élections. La gauche qui peut s'enorgueillir d'avoir récupéré 4 des 6 cantons remportés par le Front National en 2015: Harnes, Lens, Lillers et Wingles.

Mais le Rassemblement National a toutefois conforté son implantation dans l'ancien bassin minier du département avec l'élection de Marine Le Pen et de Steeve Briois dans le canton d'Hénin-Beaumont 2, la réélection de François Vial et Maryse Poulain dans le canton voisin et l'élection de Ludovic Pajot à Bruay-La-Buissière. Déjà élu député et maire, il a transformé l'essai avec sa colistière Marie-Line Plouviez.

Reste que le parti d'extrême droite a perdu 6 élus par rapport au dernier scrutin de 2015.

Quant à la droite et au centre, ils récupèrent les cantons de Béthune et de Desvres, où la ministre Brigitte Bourguignon a été largement élue face aux candidats du Rassemblement National. Mais le groupe d'opposition cède à la gauche, les cantons de Bapaume et de Fruges.