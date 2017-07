La loi sur le non cumul des mandats s'applique aussi aux élus vauclusiens

Les députés de Vaucluse qui sont aussi maire ou qui ont un mandat de président ou de vice-président à la région ou au département doivent choisir.

La loi sur le non cumul des mandats électifs s'applique aussi aux élus vauclusiens.

Jacques Bompard, député-maire Ligue du Sud d'Orange, ne siège plus à l'Assemblée nationale, mais il reste opposé à cette loi.

Jacques Bompard quitte l'Assemblée Nationale Copier

Les autres députés sont eux aussi concerné par cette loi sur le non cumul des mandats électifs : Jean-Claude Bouchet a choisi l'Assemblée nationale et est remplacé à la tête de la commune de Cavaillon, Julien Aubert abandonne son mandat de vice-président de la Région et siège à l'Assemblée nationale.