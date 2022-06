La Nupes écrase Renaissance dans la 4e circo de Haute-Garonne, un "défaut de mobilisation" pour la candidate

La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon réalise une percée spectaculaire pour ce premier tour des élections législatives. La Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) est en tête dans huit circonscriptions de Haute-Garonne sur dix. La 4e n'y échappe pas. Marie-Claire Constans, candidate de la majorité présidentielle est donc arrivée en deuxième position dans cette circonscription qui regroupe les quartiers toulousains de Saint-Cyprien et du Mirail, loin derrière l'insoumis François Piquemal de la Nupes qui a plus de vingt points d'avance.

Il vous satisfait ou pas ce résultat ?

Il était quand même plus ou moins attendu. On attendait un très gros score du candidat de Jean-Luc Mélenchon sur la circonscription. Il est parti en campagne très tôt, dès le mois de septembre. Il est ancré. C'est vraiment un duel très différent de celui de 2017. On avait un candidat parachuté qui n'avait pas d'ancrage local. Là c'est quelqu'un qui est élu à la mairie de Toulouse. L'adversaire n'est pas le même.

Vous avez manqué de notoriété peut-être ?

Plutôt de mobilisation, je pense. La participation est quatre points plus haute qu'en 2017 et la participation plus élevée sur cette circonscription est allée à mon adversaire clairement.

L'union de la gauche arrive en tête dans huit circonscriptions sur dix en Haute-Garonne. C'est quand même une grosse déconvenue pour le parti présidentiel ?

Je suppose. En fait, on paye le fait que Jean-Luc Mélenchon a fait une excellente campagne, tout à fait inédite sur ces législatives, alors qu'on n'a pas vu de mobilisation derrière l'élection du président de la République, la nomination du gouvernement, etc. On ne sent pas ce vent dans le dos.

Mais pourquoi les candidats de la majorité n'ont pas fait campagne au même titre que ceux de la Nupes ?

On a fait campagne. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai fait campagne depuis le début de la campagne présidentielle.

On sent un petit peu d'amertume ce matin…

Disons qu'en fait, notre électorat ne s'est pas mobilisé. Pas encore. J'espère qu'il le fera pour le second tour. S'il ne se mobilise pas, en face, il y aura le résultat qu'on voit se dessiner à la fin du premier tour.

Qu'est ce qui a manqué alors au-delà du temps de la campagne pour vos candidats et pour votre candidature ?

Moi je pense que ce n'est pas simplement les candidats. J'ai eu deux semaines de campagne face à un candidat qui est en campagne depuis plus de six mois. Donc forcément, ce n'est pas le même résultat. Mais de manière générale, c'est vraiment un défaut de mobilisation. Je pense que les électeurs du centre, de la droite ne se rendent pas vraiment compte de ce qui est en face.

En se disant que c'était gagné pour la Nupes, c'est ça ?

Non, en se disant qu'en fait, ça va le faire parce que les propositions de Jean-Luc Mélenchon leur paraissent tellement grotesques, tellement fantasques. Ils pensent qu'il n'arrivera jamais au pouvoir.

Justement, comment vous allez rattraper votre retard dans votre quatrième circonscription de Haute-Garonne face à François Piquemal ?

Par la mobilisation déjà. Quand je vois que des quartiers favorables à Emmanuel Macron ne se sont pas mobilisés, il va falloir aller les chercher. Et ensuite, si ce n'est pas en ma faveur, mobiliser au moins contre lui le reste de l'électorat du centre et de la droite.

Vous allez récupérer les voix des Républicains, c'est celles-ci que vous allez chercher ?

Toute la droite de manière générale, tous ceux qui se refusent à l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon.

Même celles de Reconquête et du Rassemblement national, il vous faut ces voix là, ils vont se retrouver, cet électorat dans votre programme ?

Mathématiquement, il n'y a pas le choix. Soit ils se retrouvent dans le programme, soit ils se retrouvent dans le fait de faire barrage à l'extrême gauche. Et je pense qu'il va y avoir quand même un appel dans ce sens des Républicains dans la journée. Parce que tous ceux qui aiment la France, la République, ses valeurs ne peuvent pas se satisfaire de laisser des membres du parti de Jean-Luc Mélenchon prendre le pouvoir.

En cas de duel Nupes-Rassemblement national vous allez appeler à voter pour qui ? Faut-il une consigne de vote ?

Je pense qu'à l'intérieur de la Nupes, tous les candidats ne sont pas les mêmes. Moi j'ai un candidat qui est vraiment un militant d'extrême gauche très à gauche. Donc contre ce public là quand même, il devrait y avoir une mobilisation. Il y a aussi des candidats qui sont plutôt républicains, comme par exemple Fabien Roussel. Et d'ailleurs, madame Borne a déjà appelé à voter en sa faveur par exemple.