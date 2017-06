La participation à midi en Corrèze et en Haute-Vienne : ça reste mieux que la moyenne nationale

Les électeurs de la Haute-Vienne et de la Corrèze se sont davantage déplacés aux urnes que la moyenne des français ce dimanche matin mais le taux de participation est en baisse dans ces deux départements par rapport au premier tour des législatives.

Pour ce second tour des législatives, le taux de participation à midi en Corrèze est de 27, 38 %, c'est beaucoup mieux que sur le plan national où il n'est que de 17, 75 % . C'est mieux aussi en Haute-Vienne puisqu'il atteint les 23, 32 % mais comme les électeurs de toute la France, on s'est moins déplacé lors de cette matinée que dimanche dernier lors du premier tour des législatives. Le 11 juin à la même heure, la participation s'élevait à prés de 29 % en Corrèze et à prés de 25 % en Haute-Vienne.