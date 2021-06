La préfecture de l'Isère conseille de surveiller sa boîte aux lettres pour la propagande électorale

Les autorités veulent absolument éviter que le couac du premier tour ne se reproduise ce dimanche pour le second tour des élections départementales et régionales 2021. La propagande électorale n'est pas arrivée dans certaines boîtes aux lettres et donc, certains Français et Isérois n'ont pas pu se renseigner sur les candidats avant de voter, s'ils y sont allés.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a été entendu ce mercredi par la commission des lois du Sénat. Il s'est dit favorable au retour de la concurrence dans la distribution des professions de foi électorales. Le marché a, en effet, été confié à la société Adrexo. La Poste en était chargée auparavant.

à lire aussi Distribution de documents électoraux : La Poste reprend la distribution de 5 millions de plis confiés à Adrexo

Vérifier sa boîte aux lettres

La préfecture de l'Isère, pour éviter un nouveau problème ce dimanche, est allé s'assurer de la mise sous plis des professions de foi à Alpexpo (Grenoble) ce mercredi. "La distribution des enveloppes de propagande est commencée et pourra être réalisée jusqu’à samedi après midi. Il est conseillé aux électeurs de relever leur boite aux lettres également samedi en fin de journée", écrit la préfecture dans un communiqué.

Des fonctionnaires de la préfecture ont été désignés pour assister à cette mise sous pli et procéder à des contrôles - Communiqué de presse de la préfecture de l'Isère.

Si vous ne les avez toujours pas reçues, vous pouvez envoyer un mail à la préfecture à l'adresse : pref-elections-propagande@isere.gouv.fr ou vous rendre sur le site du gouvernement dont le line ce trouve ci-dessous.