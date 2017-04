La présidentielle vue par... les personnes en situation de handicap

Avant le premier tour de l'élection présidentielle, France Bleu Nord vous propose d'entendre la parole des citoyens. Leurs attentes, leurs espoirs, leurs colères... Aujourd'hui, rencontre avec des personnes en situation de handicap dans le Cambraisis.

Maryline Perreirat a 55 ans. Accompagnée depuis un an par l'ADAPT, l'Association d'insertion sociale et professionnelle pour les personnes handicapées, elle est venue à une exposition installée dans une salle de la mairie de Cambrai. Une exposition un peu particulière, car réalisée dans le cadre de "Handy'Arts", un festival organisé par les associations du Hainaut-Cambrésis, permettant aux personnes en situation de handicap de s'exprimer à travers l'art.

A l'aide d'une béquille, Marylin se déplace d'une oeuvre à l'autre. Malgré ses difficultés pour se déplacer elle compte bien aller donner sa voix le 23 avril prochain. "C'est mon devoir, mais aussi mon droit. Et celui là, on se le garde !" rigole t-elle.

Pourtant Marylin a beaucoup de doléances pour le prochain président. D'habitude, elle se déplace en fauteuil, et pour elle l'accessibilité reste un énorme problème. Ce n'est que depuis qu'elle a rejoint l'ADAPT au centre de jour de Naves qu'elle peut enfin se permettre quelques sorties. "Avant, j'étais coupée du monde".

Nous sommes rabaissés

Atteinte d'une sclérose en plaque, diagnostiquée quand elle avait 28 ans, Marylin ne peut pas travailler. Elle devrait donc toucher l'aide pour adulte handicapé (AAH). Le hic c'est qu'elle est mariée... et comme son conjoint touche plus que le SMIC, ils se contentent d'un salaire pour deux.

Se débrouiller au quotidien

En fauteuil depuis 9 ans, Aurore Ropars est aussi maman de quatre enfants. Elle vit à Cambrai et avec son mari, et quand elle est tombée malade, ils ont dû se débrouiller pour aménager la maison, et surtout ruser pour les petits détails. Aurore, très bonne couturière et bricoleuse, a donc inventé toutes sortes d'objets qui n'existent pas pour les personnes en fauteuil, mais qui lui facilitent aujourd'hui la vie : un side-car pour transporter son bébé à côté d'elle, un harnais pour l'avoir avec elle ou encore des poignées sur le pantalon de son fils pour l'habiller plus facilement.

Aurore ira quand même voter mais regrette que rien ne soit prévu pour les mamans comme elle, comme au Québec où le gouvernement apporte des aides et prête du matériel aux parents vivant avec un handicap.

Ci-dessous, la chronique "la Présidentielle vue par les personnes en situation de Handicap" du 13 avril 2017, de Camille Marigaux.