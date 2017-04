La présidentielle vue par... un comédien niortais

Jean-Pierre Pouvreau est comédien mais aussi metteur en scène. Ce quadragénaire niortais est sur les planches avec "la Chaloupe" ou encore "Aline et Compagnie". Il nous livre son regard sur la campagne présidentielle.

Et la culture dans cette campagne est un peu oubliée. "J'en ai pas beaucoup entendu parlé", reconnaît le comédien et metteur en scène Jean-Pierre Pouvreau. Et pourtant "C'est important. La culture ce n'est pas seulement des gens qui boivent du champagne dans des vernissages".

Pour ce quadragénaire qui travaille avec "La Chaloupe" et "Aline et Compagnie", la culture c'est "être curieux pour en savoir le plus possible, ne pas rester dans son entre-soi".

"La culture, ça coûte mais ça rapporte aussi"

Mais les temps sont durs. Les milieux culturels sont impactés par les baisses de dotations de l'Etat et donc des subventions. "La culture, c'est une volonté politique !", lance le comédien. Oui, cela demande des subventions, mais cela rapporte aussi fait valoir Jean-Pierre Pouvreau en prenant l'exemple du festival d'Avignon.

Etre artiste, c'est aussi composer avec les trous dans l'agenda. Cet amoureux du théâtre est intermittent du spectacle depuis 2003. Un statut qui mériterait un petit coup de nettoyage. "Pas mal d'artistes ont renoncé à ce statut parce que c'était trop compliqué", constate Jean-Pierre Pouvreau.

Mais pas question de dire que tout va mal pour ce comédien qui salue par exemple des événements comme la fête de la musique.. Et il aimerait bien que le prochain président créé, pourquoi pas, une fête... du théâtre.